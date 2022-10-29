台灣同志遊行上看12萬人 烏克蘭團體一起上街

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）台灣同志遊行今天在台北市政府廣場前登場，主題為「無．限．性—解構框架，性/別無限」，主辦單位預計參與人數上看12萬人，逾200個海內外團體報名，如烏克蘭的「基輔同志遊行」也參與。

主辦單位台灣彩虹公民行動協會指出，原預計10萬人參與今年的活動，現場到場人數踴躍，再考量天候飄雨狀況，保守估計上看12萬人，對比2020年為13.7萬人、2019年人數最多達20萬人。

台灣彩虹公民行動協會發言人小白說，這次的主題為「無．限．性—解構框架，性/別無限」，為性解放的概念，這是協會20年來一直在做的事，繼續遊行要推動很多議題，繼續解構性別框架，相關議題不僅於推動同婚，還有愛滋等議題。

台灣彩虹公民行動協會統計，這次有200個海內外團體報名，並有美國在台協會（AIT）、歐洲經貿辦事處、英國在台辦事處及澳洲駐台辦事處等機構熱情參與，衛福部疾病管制署副署長暨指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、律師尤美女等也將到場支持，倡議愛滋與婦女議題。

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小白說，今年比較特別的是烏克蘭團體「基輔同志遊行（KyivPride）」也參與遊行活動。另外，今年還有親子共學、台灣青年民主協會等新面孔參與；而綠色大隊領隊的「人權橫行」，由台灣人權促進會等關注不同人權領域的團體組成，彰顯性別平權之外的人權議題。

台灣彩虹公民行動協會說明，今年遊行路線分成南、北2路線，起、終點都是台北市政府前廣場，分成紅、橙、黃、綠、藍、紫六色大隊頭車分別領隊繞行仁愛路、敦化南路、信義路及忠孝東路等台北東區重要幹道。（編輯：陳政偉）1111029

台灣同志遊行29日在台北市政府前廣場登場，儘管天候不佳，仍澆不息民眾的熱情，下午已有許多民眾到場，手持活動旗幟、彩虹氣球等開心合影。中央社記者裴禛攝 111年10月29日