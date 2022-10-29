參加同志大遊行 黃珊珊：建構平權城市是既定政策

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無黨籍台北市長參選人黃珊珊（前中）29日上午接受媒體訪問表示，她20幾年前就參加同志遊行了，建構平權城市是台北市既定政策。中央社記者林長順攝 111年10月29日

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（中央社記者林長順台北29日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天將參加同志大遊行，她指出20幾年前就參加了，建構平權城市是台北市既定政策，被問到蔣萬安缺席同志大遊行，黃珊珊說，尊重個人自由。

黃珊珊週末行程滿滿，一早到走訪內湖的台北花市，並到中正區、北投區出席市議員競選總部成立大會，下午將分別參加同志大遊行、親子音樂會及天母萬聖節活動，晚上線上直播「友善同志好友見面會」。她走訪台北花市後受訪時作上述表示。

黃珊珊表示，她20幾年前就參加同志遊行了，這幾年每次都到，而且她是台北市性平委員會的主任委員，每2個月會開一次會報，建構平權的城市是台北市既定的政策，而且同志結婚的合法也是北市聲請釋憲，怎麼可能不支持。

媒體詢問同志大遊行只有國民黨台北市長參選人蔣萬安缺席的看法，黃珊珊說，這是平權的城市，參不參加是個人的自由，她對任何人的自由都予以尊重。

民進黨台北市長參選人陳時中昨天出席民進黨「社群之夜」時提到不知道自己有那麼多事可以被罵。黃珊珊表示，陳時中每天都在抱怨，將來選上市長也是每天抱怨，她認為進了廚房就不要怕熱，政治人物要勇敢面對自己作的決定，而且要負起所有的責任。

媒體詢問，高端最後一刻補件EUA，可能選後才有審查結果，是否擔心影響選情的操作，黃珊珊說，這個程序大家都知道是為了什麼。

網紅四叉貓翻出民眾黨新竹市長參選人高虹安在中國申請專利，也是填寫「中國台灣」，酸高虹安是「友陸安」。黃珊珊表示，四叉貓應該要出征一下民進黨桃園市長參選人鄭運鵬吧，他的專利不是一樣嗎。

大巨蛋案昨天一審宣判，前北市財政局長李述德判刑9年，媒體詢問是否擔心影響選情。黃珊珊指出，大巨蛋是國民黨時期的弊案，怎麼會影響她的選情，大巨蛋只是遲來的正義，她在20年前質詢李述德的時候就送他6個字，「詭異、詭異、詭異」。

她說，當年沒有辦法抓到李述德有任何不法收賄的行為，但他所做的任何舉動都是違反常理、違反法律，只是將近20年了，才還了這個正義，「要影響的也不會是我的選情，是國民黨的選情」。（編輯：李錫璋）1111029