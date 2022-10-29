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烏克蘭團體參與台灣同志遊行 不忘諷刺俄羅斯開戰

2022/10/29 18:28（10/29 18:47 更新）
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2022台灣同志遊行29日在台北雨中熱情登場，烏克蘭團體「基輔同志遊行（KyivPride）」也現身參與，帶著烏克蘭國旗與彩虹旗等響應活動。中央社記者趙世勳攝 111年10月29日
2022台灣同志遊行29日在台北雨中熱情登場，烏克蘭團體「基輔同志遊行（KyivPride）」也現身參與，帶著烏克蘭國旗與彩虹旗等響應活動。中央社記者趙世勳攝 111年10月29日
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（中央社記者賴于榛台北29日電）台灣同志遊行今天登場，烏克蘭團體「基輔同志遊行（KyivPride）」首次以團體身分參與，一行人裝扮配件以烏克蘭國旗色系為主，並不忘手持口號以「轟炸、性交」等詞，諷刺俄羅斯的開戰理由。

台灣同志遊行今天在台北市政府前廣場舉行，主題為「無．限．性－解構框架，性/別無限」，除參與人數上看12萬人，也有逾200個海內外團體報名，包含首次以正式團體報名的烏克蘭團體「基輔同志遊行」。

基輔同志遊行一行人約20人左右，裝備配件都非常「烏克蘭」，除配戴烏克蘭國旗顏色的口罩，也有身著烏克蘭國旗衣服，或是舉著烏克蘭國旗配色的旗幟等；一行人不畏大雨加入遊行隊伍紅隊，手持「用所有顏色捍衛自由」等標語，並用「轟炸、性交」等詞，諷刺俄羅斯開戰的理由。

目前在台灣求學的韓裔烏克蘭人申武松（Oleksandr Shyn）接受中央社記者訪問時指出，「基輔同志遊行」是烏克蘭最大的LGBTQ+組織，今年因為俄羅斯侵略烏克蘭，基輔未能舉行同志遊行，能在台灣參與同志遊行變得非常有意義。

他說，已經是第2次參與台灣同志遊行，前一次是2019年，當年台灣剛通過同性婚姻專法，向世界展示人權和真正的進步，他很榮幸也很高興當時能在台灣。

申武松說，烏克蘭在LGBTQ+議題已經有進展，但沒有台灣那麼自由，恐同依然存在，LGBTQ+族群仍有很多需要努力的地方；但因為俄烏戰爭，目前只能先暫停，轉向捍衛烏克蘭人的自由與生命。

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申武松表示，希望大家支持烏克蘭並支持烏克蘭的酷兒族群，因為他們都正在用手中的武器保衛國家，有些人已經陣亡，各界的支持真的非常重要。

目前烏克蘭還不允許同性婚姻，申武松說，今年支持同性婚姻聲浪增強許多，請願連署很快跨過門檻，烏克蘭總統澤倫斯基也已表態支持；戰爭時期雖不能正式修法，但政府正考慮一些臨時性作法，好讓LGBTQ+族群至少能為因戰爭身亡的伴侶認屍。（編輯：林克倫）1111029

2022第20屆台灣同志遊行29日下午在雨中熱鬧登場，烏克蘭在台團體「基輔同志遊行（KyivPride）」也到場響應，儘管天公不作美，也未澆熄眾人熱情。中央社記者趙世勳攝 111年10月29日
2022第20屆台灣同志遊行29日下午在雨中熱鬧登場，烏克蘭在台團體「基輔同志遊行（KyivPride）」也到場響應，儘管天公不作美，也未澆熄眾人熱情。中央社記者趙世勳攝 111年10月29日
烏克蘭團體「基輔同志遊行（KyivPride）」29日在台北響應參與2022第20屆台灣同志遊行，許多人身披烏克蘭國旗、手持彩虹旗或配戴彩虹口罩等開心出席，冒雨同行。中央社記者趙世勳攝 111年10月29日
烏克蘭團體「基輔同志遊行（KyivPride）」29日在台北響應參與2022第20屆台灣同志遊行，許多人身披烏克蘭國旗、手持彩虹旗或配戴彩虹口罩等開心出席，冒雨同行。中央社記者趙世勳攝 111年10月29日
2022第20屆台灣同志遊行29日下午在台北登場，與會者除以行動力挺性別平權外，也有人高舉標語支持烏克蘭。中央社記者裴禛攝 111年10月29日
2022第20屆台灣同志遊行29日下午在台北登場，與會者除以行動力挺性別平權外，也有人高舉標語支持烏克蘭。中央社記者裴禛攝 111年10月29日
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