俄羅斯稱完成30萬軍人動員 港市塞凡堡遭無人機攻擊

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俄羅斯國防部長蕭依古（左）28日在電視播出的會議上向總統蒲亭（右）說，已完成動員30萬軍人投入烏克蘭戰爭的工作，其中8萬2000人派赴戰區。（Sputnik/Mikhail Metzel/Handout via 路透社）

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（中央社基輔29日綜合外電報導）俄羅斯宣稱，已完成動員30萬軍人投入烏克蘭戰爭的工作，其中8萬2000人已派赴戰區；俄國扶植的黑海港市塞凡堡地方當局表示，當地遭到無人機攻擊，而俄國海軍已將它們擊退。

●俄國稱完成動員30萬軍人 逾8萬人赴烏克蘭作戰

俄羅斯28日宣布已完成徵召後備役投入烏克蘭戰爭的工作，並在一個月內徵召數十萬人，其中8萬2000人已派赴烏克蘭。

路透社報導，這項宣布似乎結束了一場分裂的動員運動；這是俄羅斯自二次世界大戰以來首度動員，已導致數以萬計男性逃離俄國，並引發了第一場持續的反戰公眾抗議活動。

國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）在電視播出的會議上向總統蒲亭（Vladimir Putin）說：「您設定的（動員）30萬人工作已經完成。沒有計劃採取進一步措施。」他提到，8萬2000人已派赴戰區，其餘的人正接受訓練。

不過烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他對莫斯科當局已完成軍人徵召一事存疑。

●俄羅斯塞凡堡當局稱遇無人機攻擊 俄國海軍擊退

俄羅斯扶植的地方當局29日聲稱，俄國海軍擊退了港市塞凡堡（Sevastopol）遭遇的無人機攻擊。塞凡堡是俄國黑海艦隊（Black Sea Fleet）在克里米亞半島的母港。

塞凡堡市行政首長拉茲沃茲哈耶夫（Mikhail Razvozhayev）在社群媒體Telegram發文說：「今天清晨4時30分開始的數小時內，塞凡堡的各式防空系統擊退了無人機攻擊。」

拉茲沃茲哈耶夫也說道，俄國海軍正擊退無人機攻擊。他表示：「黑海艦隊船艦正在塞凡堡海灣抵禦一架無人飛行載具的攻擊。」

他提到，市內公共服務系統因此處於警戒，但又說「民生基礎設施」並未遭到破壞。

●被指攻擊北溪管線 英國斥俄羅斯漫天撒謊

英國國防部29日駁斥俄羅斯所說，英國特種部隊先後參與針對北溪（Nord Stream）天然氣輸送管線以及俄國黑海艦隊的攻擊行動。

俄國國防部宣稱，英國海軍人員上月炸毀了北溪天然氣管線，這是對北大西洋公約組織（NATO）主要國家破壞俄國重大基礎設施的直接指控，但俄方並未提出證據。

俄國國防部說，同一部隊的「英國特種兵」29日稍早又指導烏克蘭，對俄羅斯黑海艦隊在克里米亞半島的艦艇發動無人機攻擊。

對此，英國國防部在推特貼文說，「為了轉移外界對他們非法入侵烏克蘭失敗的注意力，俄羅斯國防部不惜漫天撒謊。」

●俄烏穀物協議 聯合國秘書長呼籲延長時效

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，古特瑞斯28日呼籲「各方盡一切努力」延長烏克蘭穀物出口協議，其中包括促進俄羅斯穀物的運送。

法新社報導，聯合國、烏克蘭、俄國和土耳其7月簽署所謂的「黑海協議」，已允許超過900萬公噸烏克蘭穀物出口，緩解俄烏戰爭引發的全球糧食危機，但協議是否會持續下去的不確定性，已經導致穀物價格上漲。

杜雅里克指出，最初的協議預計持續120天，「若沒有任何一方反對」，可以在11月19日展延。

杜雅里克在聲明中表示：「我們敦促各方盡一切努力展延『黑海穀物倡議』（Black Sea Grain Initiative），並充分執行這兩項協議，包括加快消除俄國穀物和化肥出口的任何剩餘障礙。」

●美國再軍援烏克蘭2.75億美元 供海馬士系統與砲彈

美國國防部28日宣布，將提供烏克蘭新的一筆2億7500萬美元軍援，以幫助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略。

法新社報導，美國國防部副新聞秘書辛赫（Sabrina Singh）告訴記者，這項新的軍援包括高機動性多管火箭系統（Himars，簡稱海馬士）、砲彈、反裝甲系統、小型武器彈藥和4具衛星通訊天線。

辛赫表示：「我們眼見烏克蘭基礎建設和電網成為俄軍目標，這些天線在烏克蘭基建遭受攻擊的時刻將增強地面防禦能力。」

加上這筆軍援，美國自2021年初期以來的援烏金額已超過185億美元，自俄羅斯2月入侵烏克蘭迄今也已接近180億美元。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1111029