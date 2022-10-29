同志遊行20週年 蔡總統：能選擇婚姻已是平常事
2022/10/29 19:01（10/29 19:16 更新）
2022台灣同志遊行29日下午在台北盛大登場，今年活動以「無．限．性—解構框架，性/別無限」為主題，吸引許多民眾齊聚走上街頭，支持性別平權。中央社記者趙世勳攝 111年10月29日
（中央社記者溫貴香台北29日電）總統蔡英文今天表示，今天是第20屆台灣同志大遊行；20年之後，台灣是亞洲第一個「婚姻平權」的國家。現在，能夠選擇婚姻，已是大部分人都覺得平常的事。
第20屆台灣同志大遊行今天登場，總統蔡英文今天在臉書貼文，引用今年國慶光雕展演，回顧經典國片的台詞與畫面，「別人覺得很平常的事，可是對某些人來說，有很大的意義」。
總統說，第一屆舉行的時候，只有幾百人參與，到了現在，走了20年，台灣同志遊行 已經是東亞最大的同志遊行之一。當時，第一屆走上街頭爭取權益的朋友，也難以想像在20年之後，台灣是亞洲第一個「婚姻平權」的國家。現在，能夠選擇婚姻，已是大部分人都覺得平常的事。
她表示，這樣的轉變和進步，要感謝許多人共同的努力，也要感謝台灣的民主與公民社會，能夠持續對話，不斷溝通，走向互相了解、包容的社會。
總統表示，台灣的國境已經解封，這幾天，在台北的街頭看到不少外國朋友，歡迎一起來參與這場盛會，也要邀請更多外國朋友，都能夠一起來體驗多元豐富的台灣。文末標註「民主挺同志」。（編輯：黃國倫）1111029
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