更多編輯台推薦新聞：
月全食掩天王星奇景 台灣日本韓國11/8看得到
科技

月全食掩天王星奇景 台灣日本韓國11/8看得到

寫工程新頁 國內最長跨徑脊背橋特色一圖看懂
生活

寫工程新頁 國內最長跨徑脊背橋特色一圖看懂

南投女孩張家綸赴歐美推廣台灣茶 吸引立陶宛人來台取經
生活

南投女孩張家綸赴歐美推廣台灣茶 吸引立陶宛人來台取經

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

同志大遊行 陳時中：讓社會看到平權需要

2022/10/29 17:33（10/29 18:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣同志遊行29日在台北市政府前廣場登場，民進黨台北市長參選人陳時中（前左3）、前副總統陳建仁（前左2）下午加入民進黨隊伍，持標語高喊「民主挺同志」。中央社記者裴禛攝 111年10月29日
台灣同志遊行29日在台北市政府前廣場登場，民進黨台北市長參選人陳時中（前左3）、前副總統陳建仁（前左2）下午加入民進黨隊伍，持標語高喊「民主挺同志」。中央社記者裴禛攝 111年10月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北29日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天下午參與同志大遊行，他表示，透過遊行凝結力量，讓社會看到平權的需要，大家一起努力讓平權的環境更友善、更進步。

第20屆台灣同志遊行今天下午於台北市政府前廣場展開，遊行路線途經仁愛路、敦化南路、忠孝東路、逸仙路。

陳時中與前副總統陳建仁共同領軍「18歲公民權X台灣青年民主協會」隊伍，沿途高喊「民主挺同志」及「民主前進挺18」等口號。

陳時中出發前指出，參加活動非常愉快、非常高興，聽到參與遊行的群眾指稱回想幾年前真的是滿腹辛酸，但是走過來了，越來越平坦，但關於平權還是有很多事情要努力。

陳時中說，希望透過遊行凝結力量，也讓社會看到平權的需要，未來如何更友善、更進步才是真正基本的價值，大家一起努力。（編輯：戴光育）1111029

陳時中
陳時中：我IQ不差EQ好 盼讓台北市政轉大人 小笠原估綠只拿5縣市 民進黨：喚起充分危機意識
陳建仁
參加南投小英之友會座談會 陳建仁籲支持蔡培慧 全球戰略變化 蕭美琴：全球看見台灣重要性
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族