同志大遊行 陳時中：讓社會看到平權需要

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台灣同志遊行29日在台北市政府前廣場登場，民進黨台北市長參選人陳時中（前左3）、前副總統陳建仁（前左2）下午加入民進黨隊伍，持標語高喊「民主挺同志」。中央社記者裴禛攝 111年10月29日

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（中央社記者蕭博文台北29日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天下午參與同志大遊行，他表示，透過遊行凝結力量，讓社會看到平權的需要，大家一起努力讓平權的環境更友善、更進步。

第20屆台灣同志遊行今天下午於台北市政府前廣場展開，遊行路線途經仁愛路、敦化南路、忠孝東路、逸仙路。

陳時中與前副總統陳建仁共同領軍「18歲公民權X台灣青年民主協會」隊伍，沿途高喊「民主挺同志」及「民主前進挺18」等口號。

陳時中出發前指出，參加活動非常愉快、非常高興，聽到參與遊行的群眾指稱回想幾年前真的是滿腹辛酸，但是走過來了，越來越平坦，但關於平權還是有很多事情要努力。

陳時中說，希望透過遊行凝結力量，也讓社會看到平權的需要，未來如何更友善、更進步才是真正基本的價值，大家一起努力。（編輯：戴光育）1111029