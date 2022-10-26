Uber挺多元族群 同志大遊行日APP汽車標誌變彩虹

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）第20屆台灣同志大遊行29日登場。多元計程車訂車平台Uber、外送平台Uber Eats今天都表示力挺多元族群，遊行當天Uber APP上會移動的汽車標誌將變身為「彩虹車車」。

Uber發布新聞稿，秉持多元共融的品牌精神力挺多元族群，將推出一系列線上及線下活動，Uber APP中的汽車標誌將在29日遊行當天化身為「彩虹車車」，讓彩虹驕傲在城市地圖中遍地開花，Uber Eats也號召商家合作夥伴，今天起祭出特製彩虹餐點、活動餐點買一送一、彩虹驕傲商品專區優惠等。

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Uber也將在遊行當日，出動花車遊行、攤位互動送限量獨家周邊小禮、乘車優惠等豐富活動，力邀民眾到場支持參與遊行。

Uber台灣總經理楊思祥說：多元共融一直是Uber核心企業價值，相信不論任何種族、文化、性別、性傾向，每個人都有權利感到自由與安全。Uber尊重不同個體的差異性，並支持LGBTQIA+多元族群，期望透過實際行動挺身支持，發揮企業正面影響力，號召合作夥伴及消費大眾與愛同行，共創友善包容的社會。（編輯：陳政偉）1111026