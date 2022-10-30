成大校長遴選結果出爐 沈孟儒出線
2022/10/30 17:18
（中央社記者楊思瑞台南30日電）國立成功大學校長遴選結果今天揭曉，由前成大醫院院長沈孟儒當選第18任校長，遴選結果將呈報教育部聘任後，於112年2月1日正式上任。
成功大學下午發布新聞稿指出，成大現任校長蘇慧貞任期將於明年1月底屆滿，成大在4月由21名委員組成第18任校長遴選委員會，並於8月公告候選人名單，依姓名筆畫排序為沈孟儒、許育典、陳宗嶽、詹寶珠、蘇芳慶等5名教授。
成大指出，經過10月4日、5日治校理念說明會，並於10月13日進行教師行使同意權投票，結果由沈孟儒、許育典、詹寶珠、蘇芳慶4人通過同意權門檻。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
成大指出，成大校長遴選委員會今天召開第3次會議，聽取4名候選人簡報及面談，並於傍晚投票決定新任校長，結果由沈孟儒當選。
成大指出，1966年出生的沈孟儒，現為成大醫學院藥理學研究所特聘教授，成大醫學院附設醫院兼任主治醫師，其他行政經歷包括成大醫學院附設醫院院長（2019年8月至2022年7月），兼任成大醫學院附設醫院副院長（2016年8月至2019年7月），成大校務基金管理委員會兼任委員（2015年4月至2022年7月）等。（編輯：黃世雅）1111030
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。