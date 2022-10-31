台科大研發動態助眠光 獲亞洲創新發明鉑金獎

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（中央社記者陳婕翎台北31日電）台灣科技大學團隊研發「用於助眠的光供應方法」，這項專利技術可以透過對光線的動態變化改善睡眠效率，讓使用者可更快地自然入睡，獲今年亞洲創新發明最高榮譽鉑金獎。

台科大今天發布新聞稿表示，這項研究由色彩與照明科技研究所所長陳建宇領導的團隊研發，專利在2021年技轉業界成功將技術商品化，群募平台上架預購短短2個月就募資超過新台幣600萬元，經由產學合作計畫繼續深耕商品潛力，將技術應用於行動裝置上，透過裝置屏幕光源實現動態光源。

陳建宇說明，這項專利技術利用多頻譜動態光源系統，針對光的變化做動態電控的設計及燈具的製作微型化動態助眠燈，配合特定變化程度的光源參數，去輔助睡眠，幫助各種需求的客戶，在任何時間皆能快速幫助使用者入睡，同時可以色異譜方式降低藍光比例，避免抑制褪黑激素。

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2022年「台灣創新技術博覽會」共有520件作品參賽，涵蓋半導體、光電液晶、資通訊、生技醫藥、機械、生活用品等多種領域，台科大作品「用於助眠的光供應方法」，幫助使用者獲得更好的休息和睡眠效率，獲象徵亞洲發明界最高榮譽的鉑金獎，成為大會焦點。

這次獲獎是陳建宇第2座鉑金獎，早在2013年就曾以「單鏡頭立體智慧手機」獲得光電類的鉑金獎。隨全球汽車產業轉變，新型態智慧座艙（Digital Cockpit）成為車業發展趨勢，智慧車輛已成為前瞻顯示科技應用最佳平台，產業跨業整合更是主流趨勢，是陳建宇未來研發方向。（編輯：管中維）1111031