高鐵新竹站區再成功招商 規劃智能商場、辦公室

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（中央社記者汪淑芬台北31日電）高鐵新竹站區今年招商順利，繼先前已成功引進聯發科後，又評選出宏匯企業聯盟取得1.5萬坪土地的開發案，將規劃車站型智能商場、辦公室，塑造門戶新地標。

鐵道局今天發布新聞稿表示，為推動高鐵新竹車站特定區發展，辦理「高速鐵路新竹車站特定區事業發展用地開發經營案」招商，以設定地上權方式引進投資人開發經營，並於26日召開綜合評審會議，由宏匯股份有限公司、環球購物中心股份有限公司共同組成的宏匯企業聯盟獲得最優申請人資格。

鐵道局指出，今年高鐵新竹站前（專二用地）已成功引進聯發科，現在又再成功招商，土地面積約1.5萬坪，最大總樓地板面積達3.24萬坪，為70年的地上權開發案，預計將規劃車站型智能商場、辦公室等使用，並以未來之心Gateway Plaza為開發定位塑造門戶新地標。

鐵道局表示，宏匯企業聯盟預計將投入新台幣155億元，並將取得鑽石級綠建築標章、黃金級LEED認證及黃金級智慧建築標章，全案規劃第一期開發於民國116年完工，第二期於118年完工啟用，將可完善站區機能，滿足地方需求並帶動高鐵新竹站區周邊發展。（編輯：陳仁華）1111031