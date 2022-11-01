老人照顧者須人力分擔、經濟支持 伊甸推服務計畫

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伊甸基金會1日在記者會中指出，超高齡社會到來，老人照顧成為重要議題，而照顧者也極需被關心，基金會呼籲「適時求助、適時喘息、讓專業介入」，讓長照路不再孤單。（伊甸基金會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年11月1日

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）推動老人照顧服務計畫的伊甸基金會今天表示，委外市調發現青壯年受訪者自認對長照認識有把握者不到1成，且照顧者最大需求是人力分擔、其次是經濟支持，呼籲可善用支持專線。

財團法人伊甸社會福利基金會今天召開「老人照顧服務計畫」開跑記者會，會中指出，超高齡社會的到來，老人照顧成為重要議題，而近年照顧崩潰事件也屢屢登上新聞版面，顯示長期照顧壓力非同小可。

伊甸基金會並說，面對長期照顧需求持續增加，除了長輩，照顧者也亟須被關心，委外市調有幾大發現，首先，針對18至45歲青壯年進行對長期照顧的看法調查，發現僅1成不到（6%）自認對長照認識有十足把握。

而且有照顧經驗的民眾認為最需要是「照顧人力分擔」，占37.7%；其次是經濟支持，占31.4%。沒有照顧經驗的民眾，則認為經濟支持是主要資源。伊甸基金會分析，可見對實際走過照顧路的民眾來說，人力的分擔、喘息的時間是當下最需要的支持。

市調也顯示，超過半數的受訪者並不同意為照顧長輩放棄工作；但根據衛福部數據顯示，每年都有超過13萬人，因為照顧家人被迫放棄工作。

另外，當家中有長照需求時，多達7成（72%）受訪者認為，應由「子女」負擔照顧責任，但問及自己老後應由誰照顧，卻發現近4成民眾選擇住進機構，由子女照顧僅不到2成（17.5%），推估除少子女化影響，或因長期照顧的辛苦，所以不希望下一代繼續承接。

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綜合以上，伊甸呼籲「適時求助、適時喘息、讓專業介入」，讓長照路不再孤單，而老人照顧服務計畫的推動，將持續提供日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，可善用支持專線0800-025-885，或上網搜尋「伊甸老人照顧」。

會中，身為家庭照顧者並在伊甸擔任居家服務員的念慈分享經驗。她說，原本在工廠上班，還要照顧有失智現象的母親，身心俱疲，後來工廠歇業，在擔任社工的女兒推薦下參與照顧培訓課程、考取證照並投入長照，如今能幫助其他人，母親也使用三峽居家服務，自己下班後陪伴她，母女關係好了許多。（編輯：陳政偉）1111101