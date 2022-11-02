眠月啤酒設計融阿里山林鐵元素 盼掀蒐藏風潮

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台灣菸酒公司與阿里山林業鐵路合作，推出首款以林鐵支線為名的「眠月」特調芭樂蓮霧口味水果啤酒，3日上市，限量在嘉義地區販售。（飲酒過量有害健康，酒後勿駕車）（林鐵及文資處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月2日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）同樣具有百年歷史的台灣菸酒公司與阿里山林業鐵路結合，推出首款以林鐵支線為名的「眠月」啤酒，包裝設計融入阿里山林鐵元素，限量在嘉義地區販售，盼掀起蒐藏風潮。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿指出，與台灣菸酒公司跨界合作，攜手推出首款林鐵支線為名的「眠月」特調芭樂蓮霧口味水果啤酒，酒標參考林鐵及文資處的logo延伸設計。

林鐵及文資處副處長周恆凱接受中央社記者訪問表示，眠月啤酒視覺設計極具巧思，將阿里山林鐵元素巧妙融入其中，瓶蓋以白底襯托紅色車頭極為可愛兼具蒐藏價值，期待掀起蒐藏風潮，帶動林鐵觀光。

周恆凱指出，眠月啤酒為嘉義地區限定販售，總計只生產1500百箱共3萬6000瓶，11月3日起陸續於林鐵沿線車站快閃活動、檜意森活村T08A珍品館、林聰明砂鍋魚頭、兆品酒店、耐斯王子大飯店、嘉義大學咖啡學園、奮起湖大飯店、昭和J11咖啡館、昭和十八J18、優遊吧斯、台灣菸酒嘉義便利店等處上架。

周恆凱強調，為了搭配眠月啤酒，林鐵及文資處特別訂製阿里山限量復古啤酒杯，只要向林鐵沿線車站購買1箱（24瓶），即免費贈送阿里山限量復古啤酒杯1個，或選擇購買眠月啤酒2手（12瓶），以新台幣99元加購1個，數量有限送完為止。詳情見林鐵及文資處官網。（編輯：陳仁華）1111102

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