保護免疫低下族群 Omicron抗體藥物再8272劑到貨

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北3日電）部分免疫力低下族群接種COVID-19疫苗後，無法產生足夠保護力。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說，最新1批Evusheld單株抗體8272劑到貨，籲符合資格者施打。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情未歇，中央流行疫情指揮中心持續推動接種疫苗。台灣移植醫學學會理事長吳麥斯今天在活動中指出，部分免疫功能低下患者，因自身疾病狀況或其治療方式，即使接種疫苗後仍無法產生足夠保護力，且一旦罹病後有較高重症風險。

吳麥斯表示，國外臨床研究顯示免疫低下病患施打疫苗後，抗體反應並不如一般人，其中血液惡性腫瘤病患於接種後僅有50%能產生抗體反應，而器官移植病患則僅有31%。

中華民國血液及骨髓移植學會秘書長蔡承宏分享臨床案例，他曾收治1名6旬男子，今年1月診斷罹患血癌後進行過多次化學治療，血癌控制穩定，原定7月要進行造血幹細胞移植，這名男子已接種2劑疫苗，於5月染疫，1個月後血癌病情惡化，更不幸於8月過世。

為提供具高重症及死亡風險的免疫低下族群更完善保護，衛生福利部疾病管制署採購1萬劑Evusheld單株抗體，首批1728劑於9月6日晚間抵台。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，目前已使用431劑，新一批8272劑前天抵台驗收中，加上原有庫存總計共9569劑存量充足，提醒醫師若病患符合條件可施打以預防感染。

指揮中心指出，Evusheld單株抗體為目前對Omicron BA.2、BA.2.12.1、BA.4及BA.5具療效的單株抗體組合之一，可用於暴露前預防，已取得美、法、英、澳及歐盟等多國緊急使用授權（EUA），提供給無法接種疫苗或免疫功能低下的族群施打，以降低其染疫風險。

疾管署已將其納入新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染臨床處置指引的建議藥物，規劃配置於收治實體器官移植、血液幹細胞移植或CAR-T治療，具有效重大傷病卡的嚴重先天性免疫不全病患所在醫學中心及部分區域醫院存放，經醫師評估用藥效益與風險並充分告知個案後，給予符合條件個案使用。

此外，衛福部食品藥物管理署在11月1日更新適應症，使其適用於治療發病5天內，具有重症風險因子的成人及青少年病人，即12歲以上且體重至少40公斤的輕度至中度確診者。（編輯：陳政偉）1111103