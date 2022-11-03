雲林北港7顆高麗菜100元 價格低吸引買氣

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（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）雲林縣菜農今天載著一車高麗菜到北港鎮販售，「1顆15元、7顆100元」低價格吸引婆媽購買；雲林縣府指出，雖然高麗菜耕種面積增加，但近日氣溫低，預估餐飲業需求增，菜價將持穩。

有菜販今天上午載一車初秋高麗菜到北港鎮傳統市場外圍公有停車場路旁，叫賣「1顆15元、7顆100元」；消費者直呼「真便宜」「CP值超高！」。

許姓女子說，有些地方高麗菜4顆新台幣100元，雖然7顆100元的高麗菜賣相不佳，但是價格親民，不買可惜。

菜農表示，所販售高麗菜為初秋品種，纖維軟、口感較嫩，低價販售是因為品相較差，但是口感甘甜與鮮度一樣有保證。

根據西螺果菜市場交易行情顯示，2日批發價每公斤上價25.4元、中價19.2元、下價10.7元，均價則為18.7元。

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西螺果菜市場分析，初秋甘藍正值產期，到貨量增，不過承銷需求減弱、價格稍跌，但交易量仍居市場之冠。根據雲林縣府農業處統計，今年二期作高麗菜面積456.37公頃，較去年380.19公頃，增加76.18公頃。

雲林縣府農業處副處長蔡耿宇接受中央社記者採訪指出，今年氣溫比較早冷，如果氣溫持續下滑，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，預估餐飲業需求會變多，推估整體市場需求熱烈，菜價平穩，應該不會有供過於求的現象。（編輯：謝雅竹）1111103