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1111111永保安康車票開賣 高雄求婚男子搶得頭香

2022/11/8 07:08
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（中央社記者張榮祥台南8日電）「1111111」連號的台南永保安康車票今天清晨5時30分在永康車站開賣，由夜宿車站大門的高雄李姓男子搶到頭香，一口氣買了上限20張，他說，買到車票後，就向小15歲的女友求婚。

台南市永康車站今天清晨5時30分起連續4天發售「1111111」7個1連號的永保安康車票，總票數預定5萬張，每天額度1萬2500張，販售時間至11月11日晚上11時30分。

全國各地民眾昨晚陸續趕往永康車站，車票尚未開賣，車站外已擠滿汽機車，排隊人龍超過150公尺，初估開賣時，已有200多人排隊，每人購票上限20張，車站人員今天凌晨3時才完成備票，送進售票室。

搶到頭香、買了20張車票的是高雄41歲李姓男子，他昨晚10時就趕到永康車站，夜宿車站大門外；李男告訴中央社記者，他有個交往7年的小15歲秦姓女友，女友名字有個「依」字，和「1」同音，他買到車票後就要立刻向女友求婚。

第2個買到車票的是來自宜蘭的林姓婦女，她昨天上午11時搭車南下，昨天下午4時許趕抵永康車站，但因尚未開賣，只好先去訪友，昨晚10時30分再夜宿車站，她也是買了20張，她說，在美國的女兒、台灣的媳婦都是醫護人員，醫護人員很辛苦，這些車票要送給她們，永保安康。

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永康車站配合車票販售，站內更設計「心中唯一」限定版紀念戳章供民眾蓋用。台鐵高雄運務段則為永康車站、保安車站各設計一個幸福戳章，分別是「一唱一和一輩子一心一意一生一世」、「一吟一詠一世情一點一滴一生一世」。

不過，永康車站擔心搶購人潮妨礙一般搭車民眾，車站大門一開，就進行人流管制，規範每梯5人進場購買。至於5萬張「1111111」連號車票是否可在4天賣光，車站人員表示，無法估算。（編輯：陳昱婷）1111108

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