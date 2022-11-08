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政大生想當文物修復師 寫公文爭取跨校修化學

2022/11/8 17:06（11/8 19:46 更新）
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政治大學歐語系學生洪湘亭（圖）夢想到海外學藝術修復，這學期跨校到成功大學化學系修7學分課程，還自己寫公文爭取超修的認證。（政大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年11月8日
政治大學歐語系學生洪湘亭（圖）夢想到海外學藝術修復，這學期跨校到成功大學化學系修7學分課程，還自己寫公文爭取超修的認證。（政大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年11月8日
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（中央社記者陳至中台北8日電）大學跨領域修課蔚為風潮，政治大學歐語系學生洪湘亭夢想到海外學藝術修復，這學期跨校到成功大學化學系修7學分課程，還自己寫公文爭取超修的認證，獲校長李蔡彥肯定並批核。

政治大學今天發出新聞稿，歐洲語文系法文組四年級學生洪湘亭準備申請美國藝術修復碩士課程，在校內廣泛修讀歷史系、民族系、哲學系等課程。為了一圓當文物修復師的夢想，她在大四申請跨校、回到家鄉的成功大學化學系修課，補足申請碩士的門檻。

政大跨校選修學分有一學年6學分的上限，洪湘亭親自寫公文，向校方爭取這學期到成大修3門課共7學分，日前獲得李蔡彥批核，並親自寫下「加油」給予鼓勵。

「政大給我很大的自由去探索。」洪湘亭表示，學習法文是拉近與西方藝術、繪畫、美感的起步，在校內跨系修讀不同領域的課程，則一步步加深自己對藝術的認識，例如中國繪畫史帶領她賞析中國水墨的勾勒；社會系的「現代視覺藝術與社會」幫助她融入社會脈絡，了解作品背後傳達的意涵。

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在偌大的藝術世界裡，「藝術修復」是較罕為人知的領域，自小習畫的洪湘亭反思藝術品完成後，如何妥善保存延續價值，後來觀看紀錄片「我在故宮修文物」深受感動，自此將專業文物修復師當作人生目標。

「他們就像穿越時空的使者，找回作品原本的樣貌，同時又保留歲月的痕跡。」洪湘亭去年就到藝術修復工作室實習，體驗台南廟宇的修復工作。她形容大學生活就像是一種浪漫的探索過程，蒐集一把把的鑰匙，相信會在某個時刻，發現那把打開心中嚮往的那扇門的鑰匙，剛好就握在手上。（編輯：管中維）1111108

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