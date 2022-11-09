農遊券9萬份4天半送完 估帶動逾1.1億元商機

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）農委會今天表示，4日起推出「挺在地，農漁GO購購！」農遊券加碼促銷活動，截至8日上午10時，9萬份全數送出，消費金額總計新台幣5734萬元，預計至少創造逾1.1億多元的商機。

為促銷台灣農產，農委會水保局祭出最優惠農遊券加碼促銷活動，11月4日起至12月25日止，免抽籤、不限次數，在指定合作業者的場域消費滿600元，或是600元的倍數，於App上登錄就等額送出農遊券。

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水保局說明，除了消費者累計消費5734萬元，已完成登錄後，接著送出的農遊券總額為5400萬元，合計1.1億多元，由於消費者實際上使用獲贈農遊券消費的金額，通常不僅於獲贈的額度，過去紀錄平均單筆消費金額為2000元，比過去獲贈金額高很多，因此預計這次農遊券加碼活動帶動的商機在1.1億多元以上。

水保局也說，昨天上午還剩6000多份時，有消費者趕緊到合作場域消費，但是因昨天上午10時9萬份登錄完成，系統就自動停止登錄，有消費者當下無法登錄感到可惜，希望加碼舉辦，不過這次已是加碼贈了，才會免抽籤、不限次數，且是消費600元倍數等額贈，沒有下次，感謝消費者支持購買優質國產農漁產品。（編輯：張芷瑄）1111109