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農遊券4.0反應熱烈 陳吉仲：視市場反應調整

2022/11/5 13:22（11/5 14:16 更新）
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農遊券「挺在地，農漁GO購購！」加碼活動上路，農委會主委陳吉仲（圖）5日在雲林受訪表示，首日即送出1萬2000份，未來的品項或數量，將會隨市場反應做調整。中央社記者姜宜菁攝 111年11月5日
農遊券「挺在地，農漁GO購購！」加碼活動上路，農委會主委陳吉仲（圖）5日在雲林受訪表示，首日即送出1萬2000份，未來的品項或數量，將會隨市場反應做調整。中央社記者姜宜菁攝 111年11月5日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣5日電）農遊券「挺在地，農漁GO購購！」加碼活動上路，各界反應熱烈。農委會主委陳吉仲今天在雲林受訪時表示，昨天首日即送出1萬2000份，未來的品項或數量，將會隨市場反應做調整。

陳吉仲今天出席擴大非疫點小果番茄示範溫室發表會，會前接受媒體聯訪。

陳吉仲表示，農遊券對農漁會超市和休閒農場帶來非常好的成效，執行率非常好，不過後來推出的3.0版因條件限制嚴格影響成效，在立委建議之下，昨天推出「挺在地，農漁GO購購！」加碼活動，只要買消費600元即送600元，買越多送越多。

陳吉仲說，「挺在地，農漁GO購購！」加碼活動指定購買品項包含石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛、文旦，並加入柑橘類、鳳梨釋迦、蓮霧、鳳梨、虱目魚及鱸魚，計12種農漁物產。

加碼活動昨天開跑，根據農委會統計，昨天已經送出1萬2000份，消費者反應熱烈。

記者追問是否會再加碼，陳吉仲回應，會看未來一週的執行情形再討論。

民眾質疑文旦產季過了，為何還列入指定購買品項中，也有農會反映來不及進貨，3日通知，4日上路。

陳吉仲解釋，農遊券主要針對輸中受阻的農漁產品，雖然文旦季節已過．柑橘類也開始盛產，農委會將會觀察未來一週市場的反應，再考慮是否調整。（編輯：屈享平）1111105

陳吉仲
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