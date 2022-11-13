東海岸旗魚季 觀光饗宴、鏢旗魚競賽傳承漁業文化

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台東縣成功鎮新港漁港是旗魚最主要的漁獲港口，縣長饒慶鈴（左2）表示，盼藉由「2022『旗』福成功」東海岸旗魚季系列活動，推廣吃旗魚到台東的整體漁業文化觀光休閒概念。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年11月13日

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（中央社記者李先鳳台東縣13日電）推廣台東成功鎮獨特的產業「旗魚」，縣政府補助漁會辦理「2022年東海岸旗魚季」，除了鏢旗魚競賽與頒獎，還推出旗魚料理品嘗、海上鏢旗魚體驗，邀民眾享受台東風光及物產。

台東縣政府農業處今天發布訊息表示，成功鎮有旗魚故鄉的美名，東海岸旗魚季辦理至今已21年，鏢旗魚不僅有經濟效益，更具有漁業文化的傳承意義。

縣長饒慶鈴表示，每年11月當東北季風吹起時，正是台東旗魚最肥美豐腴的季節，旗魚是東部海域特有的洄游性魚類，台東縣成功鎮新港漁港是旗魚最主要的漁獲港口，旗魚種類繁多，是喜愛美食老饕的最愛，藉由「2022『旗』福成功」東海岸旗魚季系列活動推廣，塑造國人「吃旗魚到台東海岸」的整體漁業文化觀光休閒概念。

饒慶鈴指出，縣府積極提升在地建設發展，打造優質漁業環境，包括補助新港區漁會興建漁貨加工廠，是台東第一座漁貨加工廠，使漁貨在產地就能即時處理，保有最佳鮮度；完成長濱西碼頭建設、新港漁港東防波堤越波改善工程，也進行新港公廁及擋土牆改善，預計明年3月完工，提升漁港整體環境。

旗魚季最亮眼的鏢旗魚競賽，分為最大尾組和最多尾組，今年計算比賽成績自10月5日到11月7日，賽期34天，競爭戰況激烈；最終奪冠者在11月7日出爐，並於12日晚宴中由饒慶鈴及農委會副主委陳添壽頒發年度鏢旗魚王、最多尾獎。

鏢旗魚最大尾組第一名金年財號（319公斤）、第二名益泉號（294公斤）、第三名明德號（227公斤）；最多尾組第一名榮吉2號共10尾、第二名益泉號9尾、第三名金隆勝號6尾。

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農業處指出，今年旗漁洄游東海岸的數量及體型未到達往年水準，而鬼頭刀是另一項重要的大宗漁獲，台東縣每年產量約2000至3500公噸，由於全球氣候變遷因素，影響鬼頭刀迴游與漁業資源量，今年產量也不多。

另外，成功鎮農會將於19日在花海園區接力辦理「橙」心「橙」意臍橙節活動，同一時間在金樽舉辦的國際衝浪賽，賽期至11月20日，歡迎民眾出遊觀賞賽事並到成功鎮品嘗特產。（編輯：陳仁華）1111113