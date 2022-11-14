蛋價高漲 農委會：普查2000雞場確保供應無虞

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（中央社記者張雄風台北14日電）根據主計總處10月CPI統計，雞蛋漲近40%，創46個月新高。農委會今天表示，正在做2000蛋雞場普查工作，協助改善可因應溫差變大影響雞蛋生產量的雞場，確保雞蛋供應無虞。

主計總處8日公布10月消費者物價指數（CPI）。10月重要民生物資CPI漲幅持續飆高，大漲6.9%，創逾13年半最大增幅；其中雞蛋狂漲39.99%、創46個月新高，麵包8.76%則是171個月新高。

行政院農業委員會主委陳吉仲今天出席「第二屆農業生態系服務研討會」，會後接受媒體聯訪時表示，幾週前蛋有調降新台幣2元，產地價格由每台斤42.5元變成40.5元，批發也有同步調整。

陳吉仲指出，部分超市也推出一整盒的平價蛋，但市場上品牌蛋就是在追求品質，較一般的平價蛋更好，農委會會確保雞蛋供應無虞。

陳吉仲說，由於國外發生禽流感疫情，造成國外自己產的蛋不足，台灣進口蛋主要都是加工業者的需求，這部分會尊重市場機制。

陳吉仲提到，國內採取很多措施，如每天會公布供應雞蛋的箱數、生蛋雞有多少等資訊；現在正在做2000蛋雞場普查工作，提報給行政院，協助改善可因應溫差變大影響雞蛋生產量的雞場，確保雞蛋供應無虞。（編輯：管中維）1111114