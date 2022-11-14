農糧署輔導業者推國產小麥麵粉 健康友善環境

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農糧署輔導業者開發國產小麥麵粉加工產品，14日舉辦新品上市發表會，農糧署長胡忠一（中）與獲得國際麵包大賽團體賽冠軍的烘焙師武子靖（左）、中都農業生產合作社理事主席馬聿安（右）出席。中央社記者蘇木春攝 111年11月14日

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（中央社記者蘇木春台中14日電）農糧署輔導業者開發國產小麥麵粉加工產品，今天舉辦新品上市發表會，農糧署表示，採用國產小麥麵粉，不只相對進口麵粉更為新鮮健康，且不須長距離運送，對環境也更為友善。

農糧署今天透過新聞稿說明，農糧署輔導保障責任台中市中都農業合作社與農友契作生產小麥，選用台中區農業改良場育成的自有品種，耕作面積約80公頃，透過合作社及農友努力，已逐年提高台灣小麥品質與產量。

農糧署今天一同與中都農業合作社舉辦產品發表會，推出由國產硬紅春麥及硬白麥為原料製成的9款麵粉產品，會中並邀請使用國產小麥麵粉，獲得今年於法國舉辦的路易樂斯福世界盃麵包大賽團體賽冠軍的烘焙師武子靖，共同推薦國產小麥麵粉，民進黨立委林靜儀等人也出席。

農糧署長胡忠一接受媒體聯訪時表示，這次發表的國產麵粉採用國人研發的台中選2號、台中36號小麥，透過歐洲石磨原理技術製成，武子靖所製作的麵包，讓台灣小麥登上世界殿堂，顯示品種、技術與品質優良。

胡忠一說，國產麵粉相對進口麵粉更為新鮮且非基因改良品，進口麵粉以美國、澳洲、加拿大與日本等國為大宗，必須耗費許多能源運送，國產小麥麵粉契作地點位於台中、雲林與嘉義等區域，對環境更為友善。

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中都農業生產合作社理事主席馬聿安說，目前契作80公頃產量約200多公噸，希望未來隨著政府推動「稻作四選三」政策，農民可將水稻轉作為小麥，希望可以慢慢將小麥的生產量往上提升，目標朝1000公頃邁進。

武子靖說，參加國際麵包比賽通常會使用國產蔬果，讓世界看到台灣，他這次採用國產麵粉參加比賽，也獲得評審認同，代表國產麵粉技術也不輸其他技術頂尖國家。（編輯：陳仁華）1111114

農糧署輔導業者開發國產小麥麵粉加工產品，14日舉辦新品上市發表會，國產麵粉相對進口麵粉更為新鮮且非基因改良品，不需要長距離運送，對環境也更為友善，希望推廣給大眾。中央社記者蘇木春攝 111年11月14日