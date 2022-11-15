屏東肉鴨場監測採樣 檢出高病原性禽流感

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（中央社記者蔡孟妤屏東縣15日電）屏東縣動物防疫所為今天宣布1起鴨隻禽流感疫情，在高樹鄉1場肉鴨場檢體確診H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感，依標準作業程序啟動防疫機制，撲殺34日齡的肉鴨1350隻。

屏東縣動物防疫所今天新聞稿表示，為管控強化鴨隻家禽流行性感冒﹙禽流感﹚，派員前往飼養場採樣監測，除完成撲殺作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。另已同步啟動養鴨場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動。

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動物防疫所表示，時值禽流感好發季節，近期國際間高病原性禽流感疫情頻傳，鴨隻感染高病原性禽流感病毒多無臨床症狀，目前案例大部分經由採樣監測檢出，將加強禽流感監測採樣、養禽場訪視及周邊消毒工作，提醒業者若發現場內禽隻有異常症狀或死亡情形，除必須主動通報外更需配合防疫機關採檢措施，以早期發現疑似案例即時處置，遏止疫情蔓延。

另外，也呼籲養禽業者，應加強非開放式型態飼養，避免野留鳥帶毒傳播、落實人員車輛門禁管制與場區清潔消毒等各項生物安全措施，降低禽流感傳播機會。（編輯：孫承武）1111115