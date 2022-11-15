埔基醫院獲贈經皮心肺輔助器 助搶救危急病患

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）埔里基督教醫院獲贈南投縣第1部、價值約300萬元的「PCPS經皮心肺輔助器」，以利維持危急病人足夠血壓和氧氣濃度，進而有更多時間讓患者接受手術、心導管或血栓溶解劑治療。

協助提升偏鄉急重症緊急處置能力，台北長安扶輪社今年6月決定捐贈埔里基督教醫院要價新台幣約300萬元、俗稱小型葉克膜的「PCPS經皮心肺輔助器」，11月初送達醫院完成安裝測試，今天辦理捐贈儀式，院方感謝國際扶輪連結各方愛心與努力，促成這次捐贈行動。

埔里基督教醫院透過新聞稿表示，嚴重心因性休克或大片肺栓塞危急病人，當傳統升壓劑與呼吸器無法維持足夠血壓、氧氣濃度時，往往撐不到完成治療，但利用經皮心肺輔助器，可暫時維持足夠血壓和氧氣濃度，爭取時間讓病人接受手術、心導管或血栓溶解劑治療，增加存活機會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

埔里基督教醫院指出，這套設備對偏鄉重大意義在於爭取急救黃金時間，讓急重症病人免去花費1、2小時車程轉診至外縣市醫學中心，且在地擁有設備，也無需再向其他醫院商借；這套設備除由心臟血管團隊操作，急診醫師熟練也可由大腿根部穿刺即可完成置放。

埔基醫院表示，經皮心肺輔助器是搶救急重症病人利器，盼透過設備爭取更多時間、挽救更多生命，埔基身為中部偏遠地區唯一區域教學醫院及中重度急救責任醫院，會持續提升急重症照護能力、研究並引進新療法，為偏鄉居民及遊客提供更好醫療照護。（編輯：謝雅竹）1111115