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家庭教育研習170人參與 著重目睹家暴兒少輔導

2022/11/17 16:33
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（中央社記者陳至中台北17日電）教育部舉辦家庭教育研習，共有約170教師參與，今年著重目睹家庭暴力兒少的輔導、私密影像外流處理、性別平等教育等議題，希望促進親師溝通，健全學生身心發展。

教育部今天發出新聞稿，近年社會變遷、家庭型態改變，親師生之間的關係也有許多變化。為了加強親師溝通與家庭聯繫支持系統，111學年度補助183校、新台幣755萬元，推動「高級中等學校推動家庭教育暨親職教育工作實施計畫」。

教育部指出，高齡與少子女的人口趨勢、多元的婚姻與家庭型態、友善家庭、工作與家庭平衡等家庭議題，都可能對學生的身心發展及學習產生影響。

教育部近期舉辦研習活動，邀請仰望教育基金會執行長李枝桃、iwin網路內容防護機構組長韓昊雲、高雄市左營高中輔導教師李佩珊等人，講授目睹家庭暴力兒少的輔導、數位時代中的私密影像外流法規與處遇、性別平等教育等重要議題，參與研習人數約170人。

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兒童在現場看見、聽見或是事後發現家人遭暴力對待，身體雖然沒有直接受到傷害，但心理仍可能恐懼、驚嚇，累積壓力造成情緒困擾，甚至產生錯誤認同，以為暴力是正當行為。

教育部希望加強教師觀察能力，如果發現學生有目睹家庭暴力的狀況，也要能提供合適的輔導。教育部認為，強化學校與家庭問題解決能力，才能發揮家庭教育功能及推展學校優質家庭教育觀念，達到健全學生身心發展的學校教育目的。（編輯：陳政偉）1111117

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