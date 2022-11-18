發揮東北角觀光交通效能 調和街轉運站啟用

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基隆市政府交通處表示，因應海科館帶來大量觀光遊憩人潮及停車需求，市府與海科館合作推動興建調和街轉運站，斥資約新台幣3億元打造，共計有1052格小汽車停車格位、11席大客車停靠月台及基本服務空間，18日正式啟用。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年11月18日

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（中央社記者沈如峰基隆18日電）基隆市政府表示，調和街轉運站今天啟用，可提供國立海洋科技博物館闢駛的免費接駁車，往返轉運站、海科館及潮境公園，並改善濱海公路及八斗子地區停車與道路壅塞情形。

調和街轉運站今天舉行啟用儀式，基隆市長林右昌等剪綵啟用。

林右昌透過基隆市政府發布新聞稿指出，調和街轉運站其實規劃很早，一波三折，因為所在基地範圍屬於新北市，並不是在基隆市，當初是為了海科館營運使用，而設計這座轉運站。如今，轉運站完成啟用，將配合東北角觀光廊帶的蓬勃發展，扮演交通樞紐，發揮交通轉運效能。

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市府交通處表示，因應海科館帶來大量觀光遊憩人潮及停車需求，市府與海科館合作推動興建調和街轉運站，從用地取得到工程興建，斥資約新台幣3億元，轉運站共計有1052格小汽車格位、11席大客車停靠月台及基本服務空間。

交通處指出，調和街轉運站鄰近台62線出口僅約500公尺，距海科館也只有3分鐘車程，未來將透過交通資訊，引導自行開車遊客到轉運站停車後，配合由海科館闢駛免費接駁車，往返轉運站及海科館、潮境公園間，也可改善濱海公路及八斗子地區停車與道路壅塞情形。（編輯：張銘坤）1111118