第46屆國際技能競賽 台灣已奪5金13銀5銅16優勝

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勞動力發展署18日指出，這次台灣派出57名國手參加「2022第46屆國際技能競賽」，迄今已參與47職類競賽，有39職類獲獎，獲獎率83%，除超越第45屆成績，迄今表現也為近10年最優。中央社記者楊淑閔攝 111年11月18日

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）勞動部今天表示，9月7日到11月26日陸續展開的「2022第46屆國際技能競賽」，齊聚57國、千名好手參與，台灣已奪5金、13銀、5銅、16優勝，表現近10年最佳，獎金發放上看3000萬元。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞指出，「2022第46屆國際技能競賽（WorldSkills Competition 2022 Special Edition）」在歐、美、亞洲15國陸續展開，共辦理62項職類，計有57國家或地區逾1000名技能好手參與。

勞動力發展署組長謝青雲並說，這次台灣派出57名國手參加50項職類競賽，迄今已參與47職類競賽，有39職類獲獎，獲獎率83%，除了超越第45屆的5金、5銀、5銅、23優勝成績，迄今表現為近10年最優。

他並說，這次有6項職類，包含行動應用開發、展示設計、網路安全、機器人系統整合、數位建設BIM、旅館接待為首次參賽，表現也非常優異，其中行動應用開發、網路安全、機器人系統整合、數位建設BIM等4職類都獲得銀牌，旅館接待獲得優勝。

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另外，唯一的3人一組競賽職類為集體創作，謝青雲說，國手張建雄、洪慶桐、施茗翔號稱「集創三帥」，雖然年紀差距最多有7歲，分別負責流程設計、加工製造、電路設計製作，仍展現團隊合作精神，完成打造起重機遙控車，勇奪金牌，也是台灣首次參賽就奪冠的職類。

賽事接近尾聲，他說，台灣參賽的50項職類中，最後一梯次的電氣裝配、工業控制、砌磚等3職類將於11月24至26日在奧地利舉辦；並預計12月12日在台北君悅飯店舉辦頒獎活動，合計金牌每人新台幣120萬元、銀牌60萬元、銅牌40萬元及優勝10萬元等獎金，發放金額將達3000萬元。（編輯：陳政偉）1111118