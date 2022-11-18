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深化對台認識 羅馬睿智大學開辦台灣研究講座

2022/11/18 17:30
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（中央社台北18日電）隨著義大利對台灣議題逐漸重視與關注，歷史悠久的羅馬睿智大學17日與台灣簽署合作備忘錄，開設「台灣研究講座」，為首次在義國開辦跨學科講座，推動義國各界對台灣的認識。

駐義大利代表李新穎代表教育部與羅馬睿智大學（Sapienza University of Rome）「歐亞、地中海及撒哈拉以南非洲合作研究中心」（CEMAS）中心主任席皮塔（Leone Spita）17日簽署「台灣研究講座」合作備忘錄。

講座由教育部補助設立，將於2022年11月起至2025年間在CEMAS開設跨學門的台灣主題研究課程，在不同領域科系的專業課程中進行工作坊、研討會及專題研究等系列活動，課程內容涵蓋早期歷史、近代史、政治、兩岸關係、原住民、語言、工業、設計及建築等主題，每年並將選送2名研究生赴台進行短期研究。

李新穎表示，樂見「台灣研究講座」能在創辦於1303年且排名全球百大的羅馬睿智大學開展。他指出，這是台灣首次在義大利開辦跨學門的台灣講座計畫，別具意義，希望藉由對台灣主題內容的深入探討，擴大義大利學界對台灣研究的面向，並提升義大利青年學子及大眾對台灣的認識。

羅馬睿智大學CEMAS中心主任席皮塔和「台灣研究講座」的計畫聯絡人史大福（Stefano Pelaggi）都曾經到訪台灣，對台灣留下深刻美好印象。

席皮塔表示，未來在「台灣研究講座」之外，也希望能再繼續推動和台灣各大學相關領域院系的合作計畫，具體落實雙方更深入的學術研究交流。

史大福則指出，過去兩年因為疫情因素，雙方的學生交流人數受限，現下疫情日漸趨緩，期待能與台灣相關大學系所建構更多的教育學術合作連結，增加交換學生及研究互訪的機會。（編輯：周永捷）1111118

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