國產米料理達人賽 廚師融合多國風味創意摘金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北19日電）為了讓國人愛吃米，農糧署舉辦「國產米料理達人賽」，計90隊參賽，今天總決賽結果出爐，由新東南海鮮料理松山館的廚師融合多國料理風味的「海味山珍國產米」及「鍋巴與飯包」摘金。

行政院農業委員會農糧署今天在南港展覽館舉辦「國產米料理達人賽頒獎典禮」，首先是「專業廚師組」，由新東南海鮮料理松山館的廖偉智、林軒毅，以參賽作品「海味山珍國產米」及「鍋巴與飯包」摘金。

其中「海味山珍國產米」，將炒飯結合油炸與焗烤手法與蟹鉗搭配，透過泰式與越式辣味融合，突顯國產米的鮮甜與Q彈。「鍋巴與飯包」則將飯糰製成中空形狀，再灌入黃金松露海膽濃湯，並搭配鍋巴與宮保雞丁組合成中西合併的多層次風味，視覺、味覺都創新，大獲評審肯定。

銀牌獎的米料理則包括新寶島牛肉麵的林世軒、林汭德創作的「臨去秋菠」與「舊時光．新食代」；還有礁溪寒沐酒店的陳建銘、郭偉鈞創作的「炭燒肚包飯」及「米酪」，以及林口亞昕福朋喜來登酒店的李俊毅、謝宗欣創作的「咖哩流心米丸子」及「黑籽堅果米奶酪」。

在評審團以國際級賽事標準要求下，「年輕廚師組」最高分獎項僅評予銀牌，由崑山科技大學的陳朋紳、黃薇蓁以「999黃金乳酪焗烤XO醬國產米飯」及「雪茄櫻花蝦吉拿富」摘銀。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

農糧署說明，競賽透過與「TJCA台灣國際年輕廚師協會」合作，在首屆「TIC台北國際廚藝挑戰賽」系列競賽中安排「國產米料理達人賽」，共分2組別，專業廚師組參賽資格為26歲（含）以上，為依法設立的小吃業、餐飲業及飯店服務的從業人員；另外為年輕廚師組，參賽者要是25歲（含）以下的餐飲相關科系學生及廚師。

每組2人，以國產米為主要食材製作2道中西式料理，經書面審查評選，共24支隊伍入圍。今天的總決賽，參賽者需在50分鐘內完成料理，經過來自泰國、新加坡、瑞士及國內參與過世界賽事的國際級評審，依口味、外觀創新、烹飪手法、準備及清潔等項目評分。（編輯：張芷瑄）1111119