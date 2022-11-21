嘉大研發國產發酵豆乳 提升身體抵抗力

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嘉義大學21日舉辦國產發酵豆乳暨食農教育活動，校長林翰謙（中）表示，優質國產發酵豆乳能讓更多微量元素能被人體細胞吸收，除了風味佳，更能提升身體抵抗力。中央社記者黃國芳攝 111年11月21日

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（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）國立嘉義大學今天舉辦國產發酵豆乳暨食農教育活動，現場提供手作體驗，讓大家學習自製發酵豆乳，體驗最原始發酵風味；嘉大校長林翰謙表示，國產發酵豆乳能提升身體抵抗力。

嘉大下午在蘭潭校區員生消費合作社前舉辦國產發酵豆乳暨食農教育活動，由林翰謙、農委會農糧署南區分署長羅正宗及嘉農農產加工生產合作社理事主席黃家均等人出席。

林翰謙致詞指出，嘉大食品科學系副教授楊懷文嚴選國產大豆品種，精挑乳酸菌種，挑選最佳組合的豆種與菌種，將國產大豆豆漿再升級，研發優質國產發酵豆乳，讓更多微量元素能被人體細胞吸收，除了風味佳，更能提升身體抵抗力。

羅正宗致詞表示，國產大豆非基改且新鮮，含有豐富的鈣質、卵磷脂、異黃酮及不飽和脂肪等營養成分，今天推出的發酵黑豆乳為100%具產銷履歷國產豆奶產品，經第三方驗證機構認證，兼顧新鮮、營養。

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嘉大指出，現場除提供與會者品嚐國產發酵豆乳外，主辦單位也提供手作體驗教育，讓大家學習自製發酵豆乳，體驗最原始的發酵風味。

嘉大表示，嘉大教師發揮研究量能，輔助小農開發各項優質且健康的農特產品，今天發表的國產發酵豆乳，經過多次試驗，以最適溫度與時間製作，讓國產發酵豆乳風味及口味都能符合大眾喜愛，目前在嘉大合作社內可以零售購買。（編輯：陳仁華）1111121