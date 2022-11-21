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前輩親授履歷面試技巧 鼓勵僑外生畢業留台就業

2022/11/21 17:52（11/21 18:06 更新）
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教育部國際及兩岸教育司10至11月間，於北、中、南舉辦3場「僑外生就業履歷及面試技巧講座」，日前在高雄場中邀請來自馬來西亞的僑外留台校友徐嘉儀分享在台就學、求職及生活經驗。（教育部提供）中央社記者陳婕翎傳真 111年11月21日
教育部國際及兩岸教育司10至11月間，於北、中、南舉辦3場「僑外生就業履歷及面試技巧講座」，日前在高雄場中邀請來自馬來西亞的僑外留台校友徐嘉儀分享在台就學、求職及生活經驗。（教育部提供）中央社記者陳婕翎傳真 111年11月21日
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（中央社記者陳婕翎台北21日電）教育部舉辦僑外生就業履歷及面試技巧講座，協助僑外生畢業後在台工作，來自馬來西亞的徐嘉儀以前輩身分親授履歷面試技巧，她認為台灣提供豐富實習資源，鼓勵學弟妹留台就業。

教育部國際及兩岸教育司今天發布新聞稿說明，10至11月間於北、中、南舉辦3場「僑外生就業履歷及面試技巧講座」，協助僑外生瞭解留台工作評點制最新規定及注意事項，提高僑外生錄取理想職缺機會，吸引80多所學校300多名僑外生及教師參與。

這3場講座分別於10月21日在實踐大學、11月4日在國立高雄師範大學，以及11月17日在國立中興大學辦理，徐嘉儀就是高雄場受邀的僑外留台校友，分享在台就學、求職及生活經驗。

來自馬來西亞的徐嘉儀在勤業眾信聯合會計事務所永續發展服務部擔任顧問，除鼓勵學弟妹畢業後繼續留在台灣就業，她在講座中也提到，台灣提供豐富的實習資源與機會，於求學階段可以跨領域學習與接觸不同產業。

另一個場次中，來自香港的梁倩兒目前是台北W飯店餐飲部資深接待員，分享將觀光系所學專業順利應用於職場上的經驗。來自前輩親自傳授的履歷面試技巧，主辦分已將講座影片傳至社群媒體粉絲專頁，讓更多僑外生能獲得在台職涯發展資訊。

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除了僑外生校友分享，國際及兩岸教育司表示，講座也邀請業界資深人力資源經理教授撰寫履歷與面試時需留意的細節及技巧、應用，幫助同學增加錄取理想工作的機會，更首度邀請經濟部代表說明Contact TAIWAN攬才服務網站，提供僑外生與台灣企業媒合的交流平台。

教育部自民國107年成立SIT（Study in Taiwan）人才資料庫計畫，透過建置留台校友資訊平台，提供就業輔導及生活方面資訊，定期辦理僑外生就業履歷及面試技巧講座，今年起更優化服務，新增英語諮詢專線，即時為僑外生及校友處理有關留台就業及升學問題。（編輯：張雅淨）1111121

#徐嘉儀
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