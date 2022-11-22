身兼足球及技藝競賽選手 花蓮高農那庭維奪金手獎

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國立花蓮高農學生參加全國111學年度農業類學生技藝競賽，拿下7座金手獎、3優勝佳績。圖為校長梁宇承（左2）22日與得獎學生及指導老師合影。中央社記者張祈攝 111年11月22日

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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）國立花蓮高農生物產業機電科高三生那庭維，國中就離鄉背井到花蓮實現足球夢，不但沒有荒廢課業，還成為技藝競賽選手，文武雙全的他，拿下全國農業類技藝競賽金手獎第一名。

那庭維今天接受媒體聯訪說，因喜歡踢足球，國小畢業後就獨自從桃園市來到花蓮圓夢，曾拿下全國高中足球聯賽冠軍，身為隊上主力球員，蠟燭兩頭燒，連這次技藝競賽結束後，就趕緊換上球衣，接續進行全國賽事。

那庭維說，家人都很支持他，只要求不能因足球荒廢學業，他養成時間分配能力，秉持「該做什麼就專心做」的精神，每天早上不到6時就起床練球，按照課表該練球就練球，該練技藝競賽就專心學習，晚上9時休息。

那庭維說，技藝競賽備賽壓力大，足球可以釋放壓力，正好相輔相成，他也感謝老師許凱棟的指導，未來希望能考取國立台灣科技大學機械工程系，還要加入台科大足球隊，繼續邊踢球、邊讀書。

農場經營科高三學生劉姵岑獲得農場經營職種金手獎全國第2名，她從小在家人經營的農場長大，未來希望能學以致用，協助農場轉型為觀光農場。

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食品加工科學生葉頂以嗅覺及勤練克服色弱問題，從不愛唸書的問題學生，因有了參加技藝競賽的目標，重新有了學習動力，以永不放棄的精神備賽，拿下食品加工職種金手獎第3名。

國立花蓮高農在今年農業類學生技藝競賽中，拿下7座金手獎、3優勝佳績，金手獎前3名包括那庭維拿下生物機電職種金手獎第1名、劉姵岑拿下農場經營職種金手獎第2名、葉頂為食品加工職種金手獎第3名；2項團體獎分別為農場經營職種團體全國第1、食品加工職種團體全國第3名。（編輯：張芷瑄）1111122