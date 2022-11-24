台科大生提鼓勵女性讀理工策略 獲國際競賽首獎

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（中央社記者陳至中台北24日電）台灣科技大學3名學生組成團隊，探討理工領域由男性主導的現狀，並提出具體策略，鼓勵中學女學生讀理工，獲得「世界科技大學聯盟學生競賽」首獎。

台科大今天發出新聞稿，獲獎團隊「EquaLearn」由跨國籍、跨領域成員組成，包括約旦籍電機系學生優豪鴻（Tariq Yousef Mahmoud Batat）、台灣籍應用外語系學生王欣陽、印尼籍數位學習與教育所學生達馬萬（Darmawansah）。

王欣陽表示，刻板印象的性別偏見常見於不同國家，她原本以為台灣女生學習環境、動機、成就都很好，但實際訪問後，發現理工科系女生在學習上，仍會遭遇許多挫折。

團隊結合數位創意和性別平等，提出線上導師配對平台，幫助國高中女學生與主修理工科系的女大學生配對，可依照學生的學習興趣媒合，幫助缺乏安全感、學習自信的學生事先探索，勇敢學習科學領域，並瞭解職涯發展。

優豪鴻表示，電機系女學生很少，授課教師會習慣性點名男性協助或回答問題，搬動重物儀器設備時，女生可能需要協助，難免造成相對弱勢。這次計畫更能補足女性學生在科學領域的學習不足，彌補相關落差。

「EquaLearn」在22組參賽團隊中脫穎而出，獲得「世界科技大學聯盟學生競賽」首獎，並由主辦單位提供機票與住宿補助到泰國參加年會。

達馬萬表示，獲得首獎非常高興，到泰國參加年會意義重大，讓攻讀數位教育領域的他能學以致用。他也期待引入印尼觀點，讓平台在真實場域中解決性別平等的學習問題。（編輯：李亨山）1111124