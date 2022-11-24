菲律賓皇家航空包機飛台 12/26開航台北往長灘島

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）菲律賓皇家航空今天宣布，12月26日起包機飛航台北至長灘島，與以往從台灣到長灘島不同的是，飛機會降落在離長灘島更近的卡提克蘭機場，省去更多陸路交通時間。

菲律賓皇家航空今天下午在台北舉行記者會，宣布12月26日起開始運營從台北到卡提克蘭（Caticlan）的直飛航班，航程約2小時45分鐘，旅客可快速到就在機場附近的菲律賓頂級海灘的長灘島。

菲律賓皇家航空將以包機方式營運台北至長灘島航線，根據目前公布的班表，12月26日至明年1月15日，飛航6班，明年1月19日至2月8日，逢春節及寒假期間，每天都有1航班，明年2月9日至3月25日，每週三、五、日飛航。

金遠東旅行社為菲律賓皇家航空在台灣的總代理，金遠東說，長灘島是米沙鄢群島最好的旅遊勝地之一，擁有綿長的粉狀白色沙灘，常被稱為白沙灘，還有清澈湛藍的海水、令人驚嘆的日落等等。島上還為所有年齡層的旅客提供冒險和活動。

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菲律賓皇家航空說，從桃園國際機場直飛卡提克蘭機場，旅客前往長灘島更便利，之前到長灘島的的國際航班都降落在卡利波（Kalibo）機場，遊客得花大約2個小時的陸路移動才能到達卡提克蘭港口再搭船，卡提克蘭機場距長灘島只有5分鐘的車程，台北往返長灘島航班開航後，可為旅客省去不少陸路交通時間。

菲律賓皇家航空成立於2002年8月22日，是一家包機公司，目前擁有2架各180座位的A320及2架各150座位的A319飛機。（編輯：陳政偉）1111124