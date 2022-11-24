誠品進駐東區地下街 捷運敦化店12/3試營運

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（中央社記者江明晏台北24日電）誠品生活今天宣布，「誠品生活捷運敦化店」將於12月3日試營運，聯手打造近300坪的品牌廊道，這也是誠品重返東區的指標據點。

誠品2020年起陸續關閉敦南店、SOGO忠孝店，近期將開幕的誠品生活捷運敦化店鄰近大巨蛋，也隸屬東區，被視為是誠品展現重返東區的企圖心，更將與誠品松菸連成一線。

誠品生活今天發布新聞稿宣布進駐東區地下街，「誠品生活捷運敦化店」將於12月3日試營運，打造近300坪全新生活驛站，除了集結潮流、品味、饗食三大主題品牌廊道，誠品書店以Reading to Go為出發，精選詩集、散文、大人繪本及工具書等方便通勤族閱讀的主題選書。

這也是誠品第3個捷運地下街站點，另外還有位於台北車站的誠品站前店、捷運中山站地下書街的誠品R79。

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據北捷統計，忠孝敦化站進出站人次較去年同期成長13%，周圍商圈快時尚旗艦店、百貨飯店林立帶動地下街龐大通勤人潮，誠品說明，「誠品生活捷運敦化店」以清新風格設計，將公共通道與商店門面設計成獨具「列車窗景」，勾勒出「一窗一世界」的體驗。

此外，誠品松菸店也首度舉辦夜暮派對，以「松菸夜未眠」為主題，邀請民眾體驗松菸夜文化；因租約到期，誠品信義店可能在明年底熄燈，其所身負的24小時書店使命，未來是否轉移陣地至松菸店，也讓市場關注。（編輯：張均懋）1111124