生肖「兔」為題材 中華郵政12/1發行新年郵票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北25日電）112年是生肖「兔」年，中華郵政公司12月1日將發行新年郵票。郵票以生肖「兔」為題材，圖案有「富貴圓滿喜迎春」設計概念，將靈巧的兔子融入吉祥圓滿的背景。

中華郵政今天發布新聞稿，12月1日將發行「新年郵票」1套2枚及小全張1張，郵票面值分別為新台幣6元及13元；另有小全張面值為15元，躍動的兔子象徵活力與生機，祈願新年鴻「兔」大展，前程似錦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中華郵政為增添集郵樂趣，製作「新年郵票」郵品，於郵票發行當日在台北北門郵局等40處營業地點供售，售價1400元，郵品內含未裁切的面值6元及13元郵票全張（20枚）各2張、小全張印刷全張（9小張）1張及證書1份，全張紙邊皆保留印製過程所標記的色標、裁切線等記號，並以專用典藏圓筒收納，極具收藏價值。

配合郵票發行，中華郵政特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於11月29日發售。（編輯：陳政偉）1111125