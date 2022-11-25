更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單
專題

九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

生肖「兔」為題材 中華郵政12/1發行新年郵票

2022/11/25 17:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北25日電）112年是生肖「兔」年，中華郵政公司12月1日將發行新年郵票。郵票以生肖「兔」為題材，圖案有「富貴圓滿喜迎春」設計概念，將靈巧的兔子融入吉祥圓滿的背景。

中華郵政今天發布新聞稿，12月1日將發行「新年郵票」1套2枚及小全張1張，郵票面值分別為新台幣6元及13元；另有小全張面值為15元，躍動的兔子象徵活力與生機，祈願新年鴻「兔」大展，前程似錦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中華郵政為增添集郵樂趣，製作「新年郵票」郵品，於郵票發行當日在台北北門郵局等40處營業地點供售，售價1400元，郵品內含未裁切的面值6元及13元郵票全張（20枚）各2張、小全張印刷全張（9小張）1張及證書1份，全張紙邊皆保留印製過程所標記的色標、裁切線等記號，並以專用典藏圓筒收納，極具收藏價值。

配合郵票發行，中華郵政特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於11月29日發售。（編輯：陳政偉）1111125

#中華郵政
#兔年
#112年
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族