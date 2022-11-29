元旦3天連假以旅遊車潮為主 僅國5有高乘載管制

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高公局預估，明年元旦3天連假車流量預期是以跨年及旅遊車潮為主，高乘載管制僅國道5號實施。圖為去年12月元旦連假前夕，國道5號南下出現車潮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北29日電）高公局預估，明年元旦3天連假預估交通量為110到114百萬車公里，高公局今天表示，車流量預期是以跨年及旅遊車潮為主，因此除規劃匝道封閉等外，高乘載管制僅國道5號實施。

明年元旦連假是今年12月31日至明年1月2日，交通部高速公路局今天在記者會中表示，3天連假預期交通量為110到114百萬車公里，第1天南向可達62百萬車公里，是平日的1.4倍。

高公局表示，預期連假將有大量跨年及旅遊旅次，並透過大數據分析國道易壅塞時段及路段，研擬相關交通疏導措施。

包含12月31日的凌晨0時到中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；112年1月1日凌晨0時至中午12時，封閉國1埔鹽系統南向入口；清晨5時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；中午12時至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

112年1月2日中午12時至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

高乘載管制方面，112年1月1日至2日，每天下午2時至晚間9時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制，另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

收費措施方面，高公局表示，連假期間採單一費率收費，每天凌晨0時到凌晨5時暫停收費，國3「新竹系統到燕巢系統」採單一費率再8折收費。

高公局說，在開放路肩上，12月30日增開國3南深路出口及南港聯絡道前路肩，12月31日到明年1月2日增開國1南向楊梅至新竹，北向西螺至員林及國3南向大溪至關西、北向香山至新竹系統等共36處。（編輯：陳政偉）1111129