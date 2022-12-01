無薪假增517人 勞動部估112年初人數可下降

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（中央社記者張雄風台北1日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施人數1萬8163人，較上期增加517人。勞動部表示，經了解內需型產業因放寬入境人數及明年1月農曆年效應，可能明年初有較好走向。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2698家，實施人數1萬8163人，較11月24日公布實施家數計2658家、實施人數1萬7646人。本次家數增加40家，人數增加517人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，這期主要在製造業仍是緩步增加，其中有2家事業單位，包含金屬機電業電機材料、民生工業紡織相關，2家各約50、60人，業者表示是接單困難。

黃維琛指出，由於以外銷為主的產業受外在環境影響大，變化也是瞬息萬變，個別廠商若訂單對象較單一、或客戶也受經濟影響的，可能會有比較大的衝擊；不過目前觀察大型的製造業仍未有太大問題，相關資料也會轉經濟部、由經濟部提供協助。

黃維琛表示，另外在支援服務業（旅行社）中有14家、約200多人，主要有一家占100多人，經詢問是接續通報；不過目前絕大部分業者都表示，只實施到今年年底。

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黃維琛解釋，一來行政院宣布放寬入境人數，二來明年農曆年時間較早，相信這2年若受疫情影響，有海外遊子沒辦法回台的，都會選擇在這段期間回家過年；因此會帶動各內需型產業，除了旅行社外，住宿及餐飲業、批發及零售業和交通及運輸業等也都會跟著暢旺。

黃維琛說，目前內需型的產業實施人數大致還是維持穩定，不過許多業者也評估會在年底就結束實施，因此可能在明年1月第2週的統計會有比較好的走向（1月第1週發布數字是統計至今年12月底）。（編輯：陳政偉）1111201