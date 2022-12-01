畏光到室內都須戴墨鏡 靠脈衝光改善乾眼症

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（中央社記者陳婕翎台北1日電）3C產品普及，乾眼症年輕化，乾眼症患者許小姐雙眼刺痛長達1年，甚至畏光到必須在室內墨鏡，經檢查發現「元凶」，透過脈衝光治療與自體血清眼藥水，半年後畏光問題已大幅改善。

乾眼症是最常見的眼表疾病，更是一種慢性病，台北榮民總醫院眼科部主治醫師范乃文今天在記者會說明，據統計，全世界超過千萬人受乾眼症所苦，常飽受疼痛、刺激感，嚴重者連視力都會受影響，但乾眼症是多重原因的疾病，不易解決，至今尚未有根治方法。

研究指出，乾眼症的好發族群落在年長者，但現代人因為生活習慣改變，過度用眼，使用手機、平板機率大為增加，臨床上有越來越多年輕人罹患乾眼症。

范乃文說，乾眼症的特徵為淚膜失去平衡，伴隨有眼表的症狀，合併不穩定的淚膜，高滲透壓，眼表發炎和損傷，神經失調扮演其中一個原因。典型症狀是乾澀，異物感、燒灼感，怕風、畏光、間歇性視力模糊，眼睛紅、酸、癢等，部分嚴重患者甚至會張眼困難。

范乃文表示，乾眼症又分為蒸發型乾眼症及缺水型乾眼症，其中亞洲人多為前者，蒸發型乾眼症治療包括點藥水與清潔眼瞼周圍和熱敷改善，若效果不彰或患者想要更積極有效的治療可藉由乾眼症脈衝光療法改善瞼板腺功能。

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范乃文說，乾眼症脈衝光的副作用很少見，國外文獻指出，少數可能出現皮膚的紅腫，水泡，睫毛掉落，或飛 蚊等，但多為可自行修復的狀況。

范乃文提醒，為減少乾眼症的發生，建議養成規律的生活，飲食均衡，避免用眼過度。乾眼症為慢性的眼表發炎反應，若疑似有乾眼症，不可坐視不管，應尋求適當的醫療幫助，避免造成眼表的長期發炎反應與潛在性眼表受損的惡性循環。（編輯：陳政偉）1111201