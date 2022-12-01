越南觀光簽貴又難辦 台灣旅客傻眼狂打退堂鼓

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（中央社記者陳家倫河內1日專電）台灣入境免隔離政策上路後，不少民眾想來越南旅遊，但第一步取得入境批文就要先耗費新台幣數千元而卻步。疫情前台灣是越南第4大旅客來源國，如今簽證貴又難辦，赴越旅遊熱度大減。

台灣自10月13日起入境免隔離，陸續湧現出國旅遊潮，但近一個多月來不少民眾發現，光是辦妥越南觀光簽證竟要花5000元不等，價格較疫情前漲了3倍。

越南自今年3月15日起開放國際旅遊，並宣布所有簽證政策恢復至疫情前。按規定，台灣旅客赴越南旅遊，必須先取得入境批文才能辦理簽證，但如今不含簽證規費在內，僅僅取得入境批文就要2000至3000元。

旅行社業者私下表示，台灣旅客赴越南旅遊必須取得入境批文，此規定疫情前已存在，但過去作業流程相對簡便，現在得出示行程、機票、住宿等相關文件才能拿到批文，作業需耗費8至10天。

這名旅行社業者指出，以前幫客人代辦入境批文加上紙本簽證費用介於1500至1800元；現在獲取批文就要2800至3500元，入境後還要專人帶領辦理落地簽證，全部辦妥至少耗費4000至5000元。

這名業者說，其實簽證規費都是一樣的，落地簽25美元與疫情前後相同，唯一差別在於取得入境批文的作業較疫情前繁瑣，費用就會增高。

一名台灣旅客向中央社反映，以前來越南旅遊透過代辦網站不到10美元就能取得批文，之後再看要去駐台北越南經濟文化辦事處辦理紙本簽或是入境辦理落地簽；但現在代辦網站取得入境批文費用已漲到100美元不等。

取得越南入境批文的費用高昂且代辦報價不一，有的甚至一度喊到近萬元，致使謠言滿天飛，不少民眾在問：「付那麼多錢都去了哪裡？」也有人抱怨，買完機票才發現越南觀光簽證超貴，「也只能硬著頭皮辦下去」。

越南外交部先前面對中央社詢問時表示，依照規定，外國人以旅遊目的入境越南，需要透過邀請或擔保的機構、組織或個人向公安部出入境管理局申辦入境許可，獲得批准後，可以在越南駐外代表機構領取簽證。

越南外交部並說，未來將與相關部門配合，研究進一步為國際旅客入境越南創造便利條件的方案。

中華民國駐越南代表處回覆中央社詢問時表示，代表處均有向越方反映簽證相關問題，並盼越方給予便利。

不只台灣旅客反映越南簽證貴又難辦，根據越南快訊（VnExpress）報導，其他國際旅客也抱怨，越南至今未恢復3個月多次簽，遠不如以往便利。

越南喊話今年要迎接500萬人次的國際旅客，但越南統計總局（GSO）最新數據顯示，今年前11個月，國際旅客入境僅295萬人次，遠不及所設定的目標，與2019年疫情前相較，國際旅客入境人次重挫超過8成。

旅遊分析公司ForwardKeys發布報告指出，預計越南今年全年的國際旅客入境人次將較2019年大跌近8成，使得越南成為疫後旅遊復甦最慢的經濟體之一。

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台灣在2019年是越南第4大旅客來源國，當年台灣旅客赴越超過85萬人次。根據交通部觀光局最新統計數據，累計至今年10月底，赴越旅客僅8.5萬人次，且台灣免隔離後也未見報復性旅遊潮湧入越南。

「台灣-越南的載客人次一直未見起色，遲早會砍班！」航空業者表示，許多想到胡志明市自由行的旅客因為簽證貴又難辦而打消念頭，載客人次受到很大影響，部分航空公司還因此減班，或是臨時取消航班。（編輯：韋樞）1111201