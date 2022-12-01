不畏逆境 多重障礙生許舒閔個人演唱高歌生命圓夢

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惠明盲校多重障礙生許舒閔熱愛唱歌，她在父母、姊姊離世後，一度封閉自我，後來在歌唱中找到生命重心，柔美的歌聲也療癒了旁人。中央社記者趙麗妍攝 111年12月1日

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）多重障礙生許舒閔在父母、姊姊離世後，一度封閉自我，後來在唱歌中找到生命重心，她將於12月3日在國道三號清水服務區舉辦個人演唱會，引吭高歌完成夢想。

「是誰對我不離不棄，風雨中與我同行」，清亮的歌聲自惠明盲校的教堂內傳來，站在教堂舞台上拿著麥克風高歌，是惠明盲校的多重障礙生許舒閔，她頭綁著兩條小辮子開心歌唱，具穿透力的歌聲，讓人忍不住駐足聆聽。

愛唱歌的許舒閔夢想開一場個人演唱會，一次偶然的機會，高公局中區養護工程分局業務科長林華燦和新東陽公司協理梁桓碩聽見了她的歌聲，內心備受感動，決定為她圓夢。

今天上午一行人在惠明盲校宣布，3日將在國道三號清水服務區為許舒閔舉辦「明天惠更好」演唱會。

許舒閔6歲來到惠明盲校，因語言與認知有限，她不愛說話，10歲時她開口唱歌，驚艷校內師生後，也被安排加入樂團練習。

惠明盲人福利會執行長毛樹芬表示，幾年前無意間聽到她唱歌，歌聲柔美、清亮，校方告知她的父親，父親現場聆聽她歌唱，看到全場有人感動、有人起立鼓掌，才知道女兒有一副好歌喉，內心相當欣慰。

無奈命運弄人，許舒閔的父母後來因肝硬化、腎衰竭相繼過世，姊姊後來也離世，成為孤兒的許舒閔，一度走不出傷痛，她的世界除了黑暗，更增添憂鬱伴隨，還好，後來她在歌聲中找到生命重心，再度重拾笑容。

3日即將舉辦個人演唱會，許舒閔相當開心，但她至今不知姊姊已離世，期待姊妹能再次見面，旁人告訴她，姊姊因為生病了，會在遠處聽她唱歌。

「我看到爸爸媽媽就這麼走遠，留下我在這陌生的人世間，不知道未來還會有什麼風險」，擔任惠明盲校認養人23年的林華燦說，每當他聽到許舒閔唱「天亮了」這首歌，內心總是不捨流淚。

為幫許舒閔圓夢，高公局攜手新東陽公司，分別安排場地、協助置裝，3日上午10時30分到11時30分，在國道三號清水服務區舉辦許舒閔個人演唱會。

但因她的父母、家人均已離世，當天惠明盲校師生將成為她的家人，到場聆聽她的歌聲，一起沉浸在她的歌聲中，聽她的人生故事。（編輯：卞金峰）1111201