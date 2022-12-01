中山大學開水中救生課程 8人通過救生員檢定

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中山大學自民國110年起首度開設水中救生課程，並提供高雄醫學大學學生跨校選修，也開放中山大學推廣教育課程學分班民眾隨班附讀。圖為111學年度上學期修課師生合影。中央社記者曾以寧攝 111年12月1日

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（中央社記者曾以寧高雄1日電）中山大學開設全國唯一具學分的水中救生課程，學生們經過1個月共54小時集訓，課後還相揪練習彼此激勵，共8人通過救生員檢定考試，成為具有執照的國家級合格救生員。

國立中山大學今天透過新聞稿指出，110年起首度開設水中救生課程，並提供高雄醫學大學學生跨校選修，也開放中山大學推廣教育課程學分班民眾隨班附讀；學員取得結訓證書後，再通過教育部體育署檢定即可獲得救生員資格，目前最新1期共有8名學生通過檢定。

課程教師、中山大學西灣學院運動與健康教育中心副教授羅凱暘說，救生員證照檢定相當不易，除學科考試外，還需通過200公尺救生4式、3分鐘踩水、20公尺潛泳、25公尺拖帶假人、模擬救溺、拋繩救援、長背板救援、心肺復甦術（含體外自動心臟電擊去顫器操作）及異物哽塞救援等術科測驗。

過程中不但要求時限內完成，且動作需標準，工作程序更絲毫不能出錯，檢定難度很高；救生員訓練更強調領導力與決策力，才能在危急的時候方能做出正確判斷，執行最佳救援；且由於檢定是密集進行，亟需體力、精神力與專注力，才能順利通過一連串測驗。

新晉救生員陳奎宏說，期許將來在有人需要幫忙時，能利用所學，在安全的情況下施以援助，並能適當傳遞所學知識給認識的人，能對大自然保持敬畏之心，也對救援團隊心存感恩。

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黃維如則表示，「輕鬆學習、快樂成長」是課程的口號，雖然過程其實並不輕鬆，但現在回憶起來，卻是一段讓人會心一笑的記憶。對於過去遇到挫折就退縮的自己而言，這次終於能堅持到最後，成就感不僅只是通過救生員檢定而已，更是一種自我要求的實現。

高雄醫學大學的學生潘芊羽則是跨校選課，回想受訓過程密集又困難，雖然辛苦又疲累，每天卻非常期待救生員課程。同樣跨校修課的劉書芸則說，想起大家一起共同努力完成訓練，雖然真的超級累，但感謝自己有撐過，真的學到很多，也非常充實。（編輯：黃世雅）1111201