探索台灣山林5年 成大將發表找巨木量樹高原理

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台灣巨木生長在交通難以到達的區域，成功大學、行政院農業委員會策劃「找樹的人─巨木地圖計畫」，預定10日發表成果，介紹尋找巨木與測量樹高的原理。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月2日

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（中央社記者張榮祥台南2日電）台灣巨木生長在交通難以到達的區域，成功大學、行政院農業委員會策劃「找樹的人─巨木地圖計畫」，5年來持續探索台灣山林，預定10日發表成果，介紹尋找巨木與測量樹高的原理。

成功大學今天發布新聞稿指出，「找樹的人─巨木地圖計畫」，由成功大學測量及空間資訊學系教授王驥魁和農委會林業試驗所助理研究員徐嘉君共同策劃，目標是繪製第一幅全國巨木分布地圖（樹高大於65公尺），且展示於公開平台供國人檢視，以利未來科學研究與生態旅遊推廣。

資料顯示，台灣超過65公尺以上巨木有941棵，其中位於雪霸公園山谷的台灣杉巨木「桃山神木」，樹高79.1公尺，是目前實體測量台灣最高的樹。

王驥魁表示，全世界適合巨木生長的氣候區域僅占陸域2.1%，但多數區域因砍伐與氣候變遷逐漸消失，國際期刊與雜誌警告巨木將在未來數十年內絕跡。

台灣巨木生長區域得天獨厚，因交通難以到達，伐採不易，至今保有大面積巨木森林，但巨木測量樹高是生態調查人員難以克服的障礙，地面上難以觀測巨木樹頂，且台灣約有9.5億棵樹，調查人員無法測量每棵樹高。

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「找樹的人─巨木地圖計畫」利用全台空載光達資料，以獨特巨木尋找演算法，配合專業人員辨識巨木位置，以5年時間在中央山脈深處找到941棵樹高逾65公尺的巨木，並以地面光達掃描儀記錄桃山神木與棲蘭三姐妹神木的光達影像。

成大預定10日在成功校區舉辦「找樹的人─巨木地圖計畫」成果發表會，介紹尋找巨木與測量樹高的原理，且透過「親子攀樹活動」與「光達測樹體驗營」，帶領民眾體驗休閒攀樹活動，推廣樹冠層生態觀察研究。（編輯：謝雅竹）1111202