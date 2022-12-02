弘光科大55週年校慶 海景度假飯店級宿舍揭牌

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弘光科技大學2日舉辦55週年校慶暨學生宿舍「QUBE弘學舍」揭牌儀式，弘光科大董事長王乃弘（前右5）、立法院副院長蔡其昌（前右4）等人出席。（弘光科大提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月2日

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）私立弘光科技大學今天舉辦55週年校慶活動，因應學生住宿需求，斥資6億5400多萬元打造的海景度假飯店級宿舍也揭牌啟用，串連台灣大道周邊山海生活地景營造住宿空間。

弘光科技大學今天舉辦55週年校慶暨學生宿舍「QUBE弘學舍」揭牌儀式，由無人機在空中秀出「弘光55、生日快樂！」揭開序幕，接著「大手牽小手」校旗隊進場，後面跟著22系學會學生牽著22名幼兒園小朋友入場，立法院副院長蔡其昌、台中市副市長黃國榮、台中市副議長顏莉敏都出席祝賀。

弘光科大表示，斥資6億5400多萬元興建打造的「海景度假飯店級宿舍」，串連台灣大道周邊山海生活地景，並融入學習翻轉、共享學舍理念的多元創新，營造學生宿舍成為新世代學生學習空間。

弘光科大董事長王乃弘在開幕致詞時表示，「大手牽小手」進場象徵著世代傳承及生生不息，在創辦人醫學博士王毓麟的宏觀視野，加上後來幾任校長的用心經營下，弘光成為擁有22系科的頂尖綜合型科技大學。

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面對少子化挑戰，王乃弘說，弘光科大仍穩健成長，110學年度註冊率為中部私立科大第一，近5年來共爭取到教育部「高等教育深耕計畫」5億8280萬元補助，補助金額排名也是中部私立科大第1，辦學績效深獲各界肯定，長期累積下來的卓越口碑，一定能持續在教育界發光發熱。

黃國榮指出，弘光於民國56年創立，從200多名學生的弘光護專，到至今約近1萬3000多名學生的綜合型科技大學，是心血的灌溉，並且人才輩出，承辦多個親子館及托嬰中心，嘉惠市民。（編輯：黃世雅）1111202