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南方澳跨港大橋重建將完工 預計月底前通車

2022/12/2 21:11（12/2 21:21 更新）
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宜蘭縣「南方澳跨港大橋重建工程」自民國109年7月開工，工程進展順利，預計今年12月底前通車，預期將成蘇澳新地標。（基隆港務分公司提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年12月2日
宜蘭縣「南方澳跨港大橋重建工程」自民國109年7月開工，工程進展順利，預計今年12月底前通車，預期將成蘇澳新地標。（基隆港務分公司提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年12月2日
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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）基隆港務分公司表示，南方澳跨港大橋重建工程從民國109年7月開工，預計月底前通車，將成為蘇澳新地標；另正辦理旅運服務設施工程，估明年7月完成，將為地方帶來嶄新面貌。

基隆港務分公司今天發布新聞稿指出，南方澳跨港大橋重建工程竣工後，除作為南方澳地區聯繫豆腐岬重要交通樞紐外，也將成為蘇澳觀光旅遊新地標。

基隆港務分公司表示，配合宜蘭縣政府於豆腐岬設立國家帆船訓練中心及南方澳討海文化館，港務公司近期陸續完成蘇澳港入口意象及新闢北路口道路、蘇澳港移山路停車場及接駁站等周邊交通建設，提供更完善交通服務及停車空間，解決南方澳長期以來假日交通壅塞及停車空間不足問題。

另外，基隆港務分公司指出，現正辦理前瞻基礎建設－蘇澳港旅運服務設施工程，預計明年7月完成，除提供蘇澳港旅客服務設施精緻化外，並配合地方政府設置轉運站、南方澳漁村文化、豆腐岬觀光遊憩廊帶，匯流海陸轉運人潮帶動觀光商機。

透過蘇澳港旅運服務設施工程等，基隆港務分公司表示，可吸引廠商進駐蘇澳港投資，發揮現有商港整體資源最大綜效，結合明年跳島旅遊年，帶動港埠觀光遊憩產業，為地方帶來嶄新面貌。

南方澳跨港大橋於108年10月1日斷裂坍塌，壓垮橋下3艘暫時停泊漁船，造成船上6名外籍漁工罹難。重建工程於109年7月16日開工，預計12月底前通車。

新橋總長796.53公尺，其中橋梁595公尺、引道201.53公尺，主橋段配置夜間藝術光雕系統，並設置人行觀景平台。（編輯：戴光育）1111202

#基隆港務分公司
#南方澳跨港大橋
#蘇澳港
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