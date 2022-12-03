EMU3000特仕車超夯 台鐵首次開放團體包車廂

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（中央社記者余曉涵台北3日電）台鐵局從明年2月3日起每逢週五到週日恢復團體列車，並將以EMU3000型特仕車行駛。台鐵局今天也宣布，特仕車第6車廂僅設30席座位，將首次開放團體旅客包租車廂。

台鐵局EMU3000新城際列車的首編特仕車日前抵台，預計將在明年春節投入營運。

台鐵局今天發布新聞稿表示，為因應國旅日益熱絡及促進花東地區觀光旅遊，從明年2月3日起每逢週五、六、日恢復團體列車，並以新購EMU3000型特仕車行駛。

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台鐵局說，EMU3000的特仕車第6車廂僅設30席座位，空間寬敞並設有吧台，適合商務會議及團康聯誼，將首次開放供單一團體旅客包租車廂，預計從7日起受理旅客申請。

台鐵局表示，特仕車與一般列車在外觀上最顯著不同，是特仕車車身邊條並非先前所見的紅色邊條或綠色邊條，而是由紅、藍、綠、黃4色混搭邊條，以呈現日籍設計師眼中的台灣特色－即熱情（紅色）、知性（藍色）、靜謐（綠色）與豐饒（黃色）。1111203