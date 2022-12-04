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口罩令鬆綁不只買口紅 百貨估保養品將成業績黑馬

2022/12/4 09:19（12/4 09:26 更新）
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口罩解禁訊息一公布，根據Global Mall環球購物中心觀察，彩妝保養品、電動牙刷、刮鬍刀詢問度、買氣明顯提升。（環球購物中心提供）中央社記者曾智怡傳真 111年12月4日
口罩解禁訊息一公布，根據Global Mall環球購物中心觀察，彩妝保養品、電動牙刷、刮鬍刀詢問度、買氣明顯提升。（環球購物中心提供）中央社記者曾智怡傳真 111年12月4日
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（中央社記者曾智怡台北4日電）疫情蔓延3年，終於等到口罩解封。百貨業者分析，除了口紅等彩妝熱度回溫，民眾長期配戴口罩，難免疏忽臉部保養，皮膚會比較乾燥且臉頰鬆垮，因此預計出現一波護膚潮，短期內保養品業績成長上看15%。

12月1日起口罩令鬆綁，彩妝熱度回溫，過去眼妝一枝獨秀的狀況料將不復見，根據統一時代百貨台北店觀察，近期唇膏熱銷大賣，尤其搭上聖誕節限定彩妝，明顯帶動化妝品業績。

遠東SOGO百貨主管指出，以往母親節和週年慶是保養品旺季，消費者會在這兩個檔期大量採購，但疫情期間觀察到，「很多人週年慶買完，到母親節量都還很夠」，代表保養較不勤奮，整體保養品業績減少約20%。

「大家要注意臉部變化」，SOGO主管表示，疫情蔓延3年，長期配戴口罩，皮膚難免疏忽保養而較為乾燥，臉頰也比較鬆垮，摘下口罩以後，如果只是將口紅等彩妝「放好」絕對不夠，打底保養需求湧現，預期短期之內將刺激保濕、拉提效果保養品業績成長至少10至15%。

另一方面，中國持續實施封控，國際化妝品牌轉而將焦點放在台灣，最近外國廠商都飛過來，「11、12月至少進來10組」，顯示外商極為看好台灣解封市場，新品、商品豐富度值得期待。

口罩解禁訊息一公布，根據環球購物中心觀察，彩妝保養品、電動牙刷、刮鬍刀詢問度、買氣明顯提升；電動牙刷購買客群以30至40歲女性上班族為主，她們特別重視口罩拿下後，牙齒的潔淨及明亮感；刮鬍刀則以40至50歲男性詢問度最高。

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彩妝保養品部分，隨著口紅、底妝、妝前保養品及腮紅需求大幅提升，加上臉部護膚課程預約量回溫，預估可提升彩妝保養品業績超過3成。

進入後疫情時代，加上百貨下半年從週年慶檔期、聖誕節回饋加碼不斷，環球購物中心統計，今年業績至今已超越疫情前狀態，人潮也幾近回復疫前水準，在年終歲末歡聚、購物人潮湧現帶動下，預計服飾類、居家用品及餐飲類將迎來新一波成長，其中餐飲業績成長幅度上看逾2成。（編輯：潘羿菁）1111204

#環球購物中心
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