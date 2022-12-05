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吳德榮：北台灣愈晚愈濕冷 低溫探15度

2022/12/5 08:23（12/5 09:55 更新）
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氣象專家吳德榮表示，北台灣愈晚愈濕冷，5日晚間及6日清晨平地最低溫約攝氏15度。圖為台北市街頭民眾穿上外套禦寒。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮表示，北台灣愈晚愈濕冷，5日晚間及6日清晨平地最低溫約攝氏15度。圖為台北市街頭民眾穿上外套禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象專家吳德榮表示，今天北台灣愈晚愈濕冷，今晚明晨平地最低溫約攝氏15度；7、8日東北季風稍減弱，氣溫略升；9、10日另一波東北季風增強，北部、東半部有局部雨，北台灣濕涼。

中央氣象局今天清晨發布豪雨特報，東北季風影響，基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭及新北地區有局部大雨發生。

根據氣象局網站，今天到清晨本島平地最低溫為花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭16.9度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式未來一週的模擬顯示，「副熱帶高壓」強度偏強，限制了冷空氣的南下，台灣只受到其邊緣影響，強度皆僅達東北季風。

吳德榮指出，最新模擬顯示，今、明兩天東北季風增強，北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲。今日氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，中南部白天舒適、早晚涼冷，今晚明晨北台灣平地最低氣溫將降至15度左右；明天北台灣仍濕冷，中南部早晚涼冷，有心血管疾病及高齡者，要注意保暖。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，7、8日東北季風稍減弱，氣溫略升，但降雨型態未變；9至11日另一波東北季風再增強、氣溫略降，仍是北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲，北台灣濕涼，中南部白天舒適、早晚涼的天氣。（編輯：謝雅竹）1111205

#吳德榮
#台灣
#天氣
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