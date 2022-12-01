嘉義林管處推線上賞景 阿里山雲海晚霞即時播

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

嘉義林管處11月於台灣山林悠遊網推出阿里山國家森林遊樂區線上賞景服務，透過24小時即時影像，將美麗夕陽盡收眼底。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年12月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）林務局嘉義林區管理處11月在阿里山賓館頂樓裝置攝影機，推出阿里山國家森林遊樂區線上賞景服務，透過「台灣山林悠遊網」24小時直播雲海、日落、晚霞，賞景無國界、零時差。

嘉義林管處今天發布新聞稿表示，阿里山國家森林遊樂區位於海拔2200公尺以上雲霧帶，氣候變化多端，遊客最常詢問「山上天氣如何、能不能看到日出雲海」，所以11月在阿里山賓館頂樓設攝影機，透過24小時即時影像，民眾可以馬上了解園區天氣。

嘉義林管處說，攝影機裝設在阿里山賓館頂樓，雖然看不見日出，但能眺望西側的日落、雲海、森林，會隨著四季太陽起落角度調整拍攝方位，夏季有機會見到夕陽映照塔山（鄒族聖山）所形成的「黃金塔山」地景。賞景無國界、零時差。

嘉義林管處強調，阿里山國家森林遊樂區有完善的步道群，從大門口進來的森之道、林之道、櫻之道，串接沼平公園、觀日步道等，還有對高岳步道及小百岳塔山步道。秋冬氣候相對乾燥穩定，適合步道健行、欣賞阿里山五奇「日出、雲海、森林、鐵道、晚霞」美景。（編輯：張芷瑄）1111201