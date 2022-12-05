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電氣設備檢驗 高雄左營區1.5萬戶6日停水6小時

2022/12/5 11:32（12/5 13:38 更新）
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高雄左營區多個里，自6日上午9時起停水至下午3時，共影響1萬5395戶。（圖取自台水公司網頁wateroffmap.water.gov.tw）
高雄左營區多個里，自6日上午9時起停水至下午3時，共影響1萬5395戶。（圖取自台水公司網頁wateroffmap.water.gov.tw）
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（中央社記者曾以寧高雄5日電）台水公司今天表示，澄清湖給水廠辦理半屏山加壓站高低壓電氣設備檢驗，高雄左營區多個里，自明天上午9時起停水至下午3時，共影響1萬5395戶。

台水七區處今天新聞稿指出，依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定，需辦理停電檢驗辦理「111年度半屏山加壓站高低壓電氣設備檢驗」，訂於明天上午9時至下午3時執行停水作業。

停水範圍包含，左營區合群里、明建里、進學里、屏山里、尾南里、尾西里、頂北里、頂西里、廍北里、廍南里、廟北里、廟東里、中北里、中南里、聖南里、聖西里、城南里、路東里、聖南里、聖后里、尾北里、永清里、祥和里、埤東里、埤西里等，合計停水戶數共1萬5395戶。

台水七區處表示，會逐一檢視細節，縮短檢驗工程作業時間盡速完工復水，以儘早提供用水需求；若遇颱風或豪雨影響作業安全時，本停水案順延並擇期公告實施。

台水七區處提醒，民眾可提早於停水前6小時完成儲水，避免集中在開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；停水期間應關閉抽水機電源並慎防火警，如建築物自來水進水口低於地面，應將總表前制水閥栓關閉；復水後則應將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。（編輯：謝雅竹）1111205

#高雄
#左營
#停水
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