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威廉王子為地球奮鬥獎徵件 成大第3度任提名單位

2022/12/6 12:01
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（中央社記者張榮祥台南6日電）由英國威廉王子（Prince William）設立的The Earthshot Prize（為地球奮鬥獎）開始徵件，國立成功大學第3度獲邀成為官方提名單位，為全台唯一受邀具有提名權的機構。

成功大學今天發布新聞稿指出，The Earthshot Prize（TEP）即日起至12月25日徵件，成大第3度受邀擔任提名單位，也是全球300多個提名組織之一。

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成大研發長林財富表示，無論是個人、團隊、協作組織、科學家、倡議者、經濟學家、社區、領導人、政府單位、金融單位、企業，甚至是城市和國家，都有機會獲獎。

TEP由威廉王子於2020年設立，今年邁入第3屆，每年選出5名得主，目標是替五大地球議題包括保護與恢復自然風貌、攜手讓空氣變得更潔淨、讓海洋生機盎然、建立無廢的世界、共同解決氣候問題等，找出新的思維方式、技術、系統、政策和解決方案，TEP將提供100萬英鎊支持獲獎行動方案。（編輯：謝雅竹）1111206

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